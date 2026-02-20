Ninel Conde fue electrocutada en los Carnavales de México

Suscríbete a nuestros canales

Tremendo susto vivió Ninel Conde en los Carnavales de Mérida, en México, tras ser electrocutada mientras iba festejando en una carroza al ritmo de la música.

Del 7 al 18 de febrero fue de mucha fiesta en “La Ciudad Blanca” donde celebridades del espectáculo mexicano se dieron cita para acompañar a los lugareños a ser parte de la celebración.

Comparsas, músicas, y un ambiente festivo vivieron Galilea Montijo, Julián Gil, Marlene Favela, ‘Abelito’, Aldo Nigris y, por supuesto, “El Bombón Asesino”, quien en medio de la alegría sufrió un pequeño percance.

El susto de Ninel Conde en los Carnavales

Por medio de su cuenta de Instagram, Ninel Conde hizo público el momento exacto de cuando se electrocutó luego de que un transformador de alto voltaje explotara y ella rozara los cables.

Afortunadamente la actriz y cantante no salió herida del incidente. En la descripción del video bromeó con lo sucedido, asegurando que no solo fue su tacón sino también fue “electrificada”.

“¿Pensaron que solo nos había ocurrido un percance en el carnaval con el zapato ?… cerooooooo ¡Ahora si la más electrificada quede !”, apuntó.

Cabe destacar que minutos antes la correa de su calzado se había roto por lo que procedió a quitárselos para continuar con el disfrute del Carnaval de Mérida.

Otro incidente en el Carnaval de Mérida

Otro de los artistas invitados que sufrió un accidente fue Aldo de Nigris, quien también se divertía cuando perdió el equilibrio y terminó tirado en el carro alegórico desde el que saludó a sus fans en el puerto.