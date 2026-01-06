Ninel Conde confunde a sus seguidores al aparecer con oxígeno

Suscríbete a nuestros canales

La famosa actriz y cantante, Ninel Conde, vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras compartir un video donde aparece recibiendo un tratamiento con oxígeno que, inicialmente preocupó a varios que pensaron que la mexicana estaba enferma.

Sin embargo, en su explicación Ninel indicó que, dicha técnica “ayuda a regenerar su sistema”, lo que justificaría todos los tratamientos estéticos que es evidente que se ha realizado en su rostro en los últimos años.

Ninel Conde y su extraño tratamiento

En un clip que circula en redes sociales, Conde aparece recostada con una especie de casco conectado a un suministro de oxígeno. Aunque algunos fans temieron por su salud, la propia artista aclaró que se trata de un procedimiento estético que tiene muchos beneficios.

“Es oxígeno 100 % puro. Eso te ayuda a regenerar todo tu sistema. Te desinflama si tienes algún proceso inflamatorio. Esto te rejuvenece”, aseguró la también conocida como ‘El Bombón Asesino’.

La actriz afirmó que esta terapia, combinada con vitaminas intravenosas, le da energía y contribuye a mantener su aspecto “joven y radiante”. A pesar de sus explicaciones, muchos internautas se mostraron escépticos e incluso confundidos.

La crítica detrás del "oxígeno milagroso"

Lejos de ser un tema menor, la aparición de Ninel con el tratamiento de oxígeno generó opiniones entre seguidores y detractores. Aunque ella defendió la práctica, algunas voces especializadas señalan que este tipo de terapias no tienen evidencia científica para lo que ella promociona.

Este no es el primer foco de atención para la cantante de “Ingrato”. Sus decisiones estéticas que van desde cirugías faciales hasta tratamientos corporales, han sido objeto de debate público, con comentarios mayormente en su contra.