Demandan a cantante mexicano y su banda por presunto caso de abuso sexual

El legendario cantante Ramón Ayala y sus Bravos del Norte han sido demandados por un sujeto identificado como “John Doe”, quien alega que el hijo del músico cometió actos lascivos en contra de su voluntad.

"He llevado algunos de los casos de agresión sexual más grandes y de mayor repercusión en Estados Unidos. Nunca había visto el tipo de conducta denunciada en este caso. Es el más atroz e indignante que he visto. Hay que hacer algo para detenerlo, y tenemos la intención de hacerlo", dijo el abogado Tony Buzbee, representante de la presunta víctima.

“John Doe” formó parte del equipo de trabajo de Ramón Ayala. En la denuncia relata que fue objeto de supuestas y repetidas agresiones sexuales, esto se ve reflejado en una publicación de Billboard, donde el hombre "alega que el hijo de Ayala tuvo un comportamiento abusivo".

Demanda millonaria

En el caso que se encuentra en el Tribunal Estatal del condado de Hidalgo, Texas, la supuesta víctima solicita 25 millones de dólares por daños y perjuicios. Sin embargo, hasta el momento no existe un acuerdo entre el hijo del cantante y John.

Ramón Ayala se pronuncia tras la demanda

Luego del escándalo el artista de 80 años rompió el silencio en un comunicado donde afirma que las acusaciones le "duelen profundamente" tanto a él, a su familia y al grupo.

"En este momento no puedo ni debo dar entrevistas, nuestro equipo de abogados está trabajando para esclarecer los hechos", dijo sin ahondar en detalles.