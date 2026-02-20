La impresionante efectividad de Miguel Clement con debutantes en grama

Suscríbete a nuestros canales

Para la jornada del sábado 21 de febrero en el hipódromo de Gulfstream Park, el entrenador Miguel Clement presentará a un solo ejemplar: Deference. El potro hará su estreno en la carrera inicial del programa, un Maiden Special Weight con bolsa de $84,000, en un recorrido de 7 1/2 furlongs (1,500 metros) sobre la pista de grama.

Clement, quien asumió el liderazgo del establo tras el fallecimiento de su padre, el legendario Christophe Clement, mantiene su base en Nueva York, pero ha sido una figura que lleva ejemplares en el Championship Meet 2025-2026 en el circuito del sur de Florida.

Especialista en estrenos sobre el césped

Tras años como asistente de su padre, Miguel Clement asimiló los secretos del oficio. Ya al mando del equipo, ha forjado una reputación envidiable con caballos que debutan, especialmente en superficies de grama, donde sus estadísticas respaldan su conocimiento de la materia.

En esta oportunidad, Deference —un hijo de Street Sense en More Respect— partirá por el puesto 1 bajo la conducción de Tyler Gaffalione, en defensa de los colores del stud Dahman.

Los números de Clement con ejemplares que pisan el pasto por primera vez son sobresalientes, con una efectividad superior al 23%. En lo que va de año, el preparador suma 62 victorias en Norteamérica, mientras que en el actual Championship Meet registra 2 triunfos en 15 presentaciones.

Deference debutará con el uso de Lasix y llega con cinco briseos registrados desde el 31 de diciembre. Su ejercicio más reciente y destacado fue de 1,000 metros en 1:04.3 sobre la pista de arena de Payson Park. Cabe destacar que el promedio general de victorias de Clement se mantiene sólido, por encima de 24% con más de 50 ejemplares ensillados.