Dominio total: Ohtani receta 11 ponches en su despedida de la primavera

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Shohei Ohtani cerró su preparación de pretemporada con una exhibición de poderío sobre la lomita. En su última apertura antes del inicio de la campaña regular, la superestrella de los Dodgers de Los Ángeles demostró que su brazo está recuperando el nivel de élite que lo ha llevado a ser reconocido como un fenómeno generacional en las Grandes Ligas.

El astro japonés se enfrentó a su antiguo equipo, los Angelinos de Los Ángeles, este martes, dejando sensaciones inmejorables para la organización azul. A pesar de la carga de trabajo controlada, su capacidad para retirar bateadores por la vía del ponche fue el centro de atención durante la jornada.

Recital de ponches en el Freeway Series

En apenas cuatro entradas de labor, Ohtani acumuló la impresionante cifra de 11 ponches, permitiendo solamente dos bases por bolas. Aunque recibió cuatro imparables y concedió dos carreras limpias, su dominio fue evidente al promediar casi tres ponches por episodio.

Esta actuación es el preámbulo de su esperado debut como lanzador en la temporada regular, el cual está programado para el 31 de marzo. Cabe destacar que, aunque los Dodgers inician su calendario el 26 de marzo, el cuerpo técnico ha decidido otorgarle unos días adicionales para asegurar que su transición al rigor de la campaña sea lo más fluida posible.

El retorno gradual tras la cirugía

El camino de Ohtani hacia la plena capacidad como lanzador ha sido gestionado con extrema cautela. Tras perderse toda la temporada 2024 en el montículo debido a una cirugía reconstructiva en el codo, el jugador de 31 años tuvo una participación limitada en 2025, realizando solo 14 aperturas.

A pesar de esa limitación el año pasado, sus números fueron garantía de éxito: registró un récord de 1-1 con una efectividad de 2.87 y un WHIP de 1.043. En 47 entradas lanzadas, abanicó a 62 contrarios, demostrando que su "arsenal" permanecía intacto. Su debut en esta primavera, ocurrido el 18 de marzo, ya había dado señales positivas al lanzar 4.1 entradas sin permitir carreras limpias.

Estrategia de los Dodgers: Rumbo al tricampeonato

La gerencia de los Dodgers, encabezada por el mánager Dave Roberts, mantiene un enfoque paciente con la carga de trabajo de su as. El objetivo principal es garantizar la salud de Ohtani para la segunda mitad del calendario y la postemporada, donde el equipo buscará una gesta histórica: conseguir su tercer título consecutivo de la Serie Mundial.

Con una rotación que busca solidez desde el primer día, contar con un Ohtani saludable y ponchador es la pieza angular del proyecto. Los 11 abanicados de este martes no solo son una estadística de pretemporada, sino un mensaje directo al resto de la Liga Nacional: el cuatro veces MVP está listo para volver a dominar desde ambos lados del plato.