Una sorpresa en el montículo: La noticia que cambió la carrera de Carter Baumler

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Lo que parecía una visita rutinaria para realizar un cambio de lanzador terminó convirtiéndose en el momento más importante de la carrera de Carter Baumler. En el último tramo de los entrenamientos de primavera, el mánager de los Texas Rangers, Skip Schumaker, sorprendió al lanzador novato con una noticia que rara vez se entrega frente a miles de espectadores: su inclusión oficial en el roster del Día Inaugural.

Un anuncio fuera de lo común

La escena ocurrió el lunes por la noche durante la quinta entrada del duelo contra los Kansas City Royals. Tras retirar a los dos primeros bateadores, Baumler vio a Schumaker salir del banquillo.

Lo que el derecho de 24 años interpretó como el final de su actuación, era en realidad el inicio de su sueño en las Grandes Ligas. Rodeado por el receptor Danny Jansen y los jugadores del cuadro, Baumler escuchó las palabras que validaron años de esfuerzo tras ser seleccionado en el Draft de Regla 5.

“No me lo esperaba. Pensé: ‘¿Por qué viene hacia aquí?’. Y cuando subió al montículo, simplemente me dijo que estaba en el equipo”, confesó Baumler en una entrevista posterior para Rangers Sports Network. La confusión inicial del lanzador era lógica, dado que las visitas del mánager suelen significar el fin de la jornada para el serpentinero. “Obviamente, cuando sale el mánager, normalmente ya no hay nada que hacer”, añadió con una sonrisa.

La celebración fue inmediata pero profesional. Danny Jansen felicitó al novato con un golpe de guante en el pecho mientras el resto del "infield" se unía al festejo. Lejos de desconcentrarse por la emoción, Baumler se recompuso para ponchar a Isaac Collins con una recta de 96.8 mph, cerrando la entrada con la adrenalina a tope antes de fundirse en un abrazo con Schumaker al llegar al dugout.

Números que respaldan la decisión

La promoción de Baumler no es obra del azar, sino fruto de una pretemporada dominante. En sus ocho apariciones durante la primavera, el derecho trabajó 9 1/3 entradas en las que apenas permitió una carrera limpia, acumulando 10 ponches y mostrando un control envidiable.

Su presencia en el bullpen de Texas es especialmente significativa debido a su estatus de jugador de Regla 5. Al haber sido seleccionado desde la organización de los Pittsburgh Pirates (quienes a su vez lo adquirieron de los Orioles), los Rangers están obligados a mantenerlo en el roster activo de Grandes Ligas durante toda la temporada 2026; de lo contrario, tendrían que devolverlo a su club de origen. Su desempeño en el desierto dejó claro que está listo para el reto.

Superando la adversidad: El camino desde Iowa

La trayectoria de Baumler hacia Las Mayores ha sido una prueba de resistencia. Seleccionado originalmente por los Baltimore Orioles en la quinta ronda del draft de 2020, su carrera se vio frenada casi de inmediato por una cirugía Tommy John. Tras años de rehabilitación y de lanzar en los niveles inferiores de las menores (sin haber superado nunca la categoría Doble-A), el destino lo llevó a Texas mediante los movimientos de las reuniones de invierno en diciembre pasado.

“Hace unos años jamás me lo habría imaginado”, reflexionó Baumler sobre su proceso de recuperación y los cambios de organización. “Mirando hacia atrás, me alegro de haber mantenido la cabeza baja y haber seguido trabajando duro”. Ahora, el joven de Iowa se prepara para debutar en el escenario más grande del béisbol, integrando un relevo de los Rangers que busca solidez para defender su competitividad en la División Oeste de la Liga Americana.