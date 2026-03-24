MLB: Reencuentro de campeones en Arizona

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El campo del Chase Field en Phoenix fue escenario de un acontecimiento poco habitual en la Major League Baseball. Una semana después de que la selección de Venezuela se consagrara campeona mundial en Miami, dos de las figuras clave de ese cuerpo técnico, Rouglas Odor y Rolando Valles, se reencontraron en el terreno de juego. Esta vez, sin embargo, lo hicieron representando a sus respectivas organizaciones de Grandes Ligas, los Guardianes de Cleveland y los Cascabeles de Arizona, en el marco del último compromiso de la pretemporada 2026.

Un intercambio de lineups con sello de campeón

El protocolo habitual de intercambio de tarjetas con las alineaciones y la discusión de las reglas de terreno adquirió un matiz histórico. Tanto Odor como Valles saltaron al plato vestidos con el uniforme nacional de Venezuela, un gesto que capturó la atención de los presentes y de los medios de comunicación. Este acto simbolizó la continuidad del éxito obtenido apenas siete días antes en el Clásico Mundial de Beisbol, donde el combinado venezolano alcanzó la gloria máxima.

La imagen de ambos técnicos, pilares en la estrategia que llevó a Venezuela a lo más alto del podio, intercambiando funciones en un estadio de Grandes Ligas, refuerza el impacto y la jerarquía que el personal técnico venezolano ha ganado en el sistema de la MLB. El profesionalismo de Odor, vinculado a la organización de Cleveland, y de Valles, con Arizona, se fusionó con el orgullo patrio en una ceremonia que precedió la voz de "Play Ball".

Preparativos finales de cara al Opening Day

Este compromiso marcó el cierre del Spring Training para ambas escuadras, sirviendo como el ajuste definitivo antes del inicio de la temporada regular. Los Cascabeles de Arizona y los Guardianes de Cleveland utilizaron este encuentro para pulir detalles y evaluar el estado físico de sus jugadores principales. No obstante, el protagonismo inicial recayó en el cuerpo técnico y en la fraternidad deportiva que une a los estrategas venezolanos fuera de sus fronteras.