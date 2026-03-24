MLB: Este dominicano iniciará la temporada en las menores de los Yankees

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Los Yankees de Nueva York han oficializado su roster de 26 jugadores para el inicio de la temporada 2026. La decisión más relevante tras el cierre del campamento primaveral es la ausencia del lanzador dominicano Luis Gil, quien comenzará la campaña en la sucursal Triple A de Scranton/Wilkes-Barre.

Rotación para las primeras semanas

El cuerpo técnico de los Yankees ha optado por iniciar el año con una rotación de solo cuatro abridores. Esta medida es posible debido a la abundancia de días libres programados en las primeras dos semanas de competición. Al no requerir un quinto brazo de inmediato, la gerencia decidió que Gil es el elemento excedente en este momento específico. El objetivo primordial de enviarlo a las menores es permitir que el lanzador se mantenga activo y con el conteo de pitcheos necesario para integrarse al equipo mayor en cuanto surja la necesidad.

Luis Gil y su desempeño en la pretemporada

Durante el Spring Training, Luis Gil mostró una progresión sólida, destacando especialmente en el control de sus comandos y una reducción notable en la tasa de bases por bolas otorgadas. A pesar de estos indicadores positivos, el derecho ocupa actualmente el quinto puesto en la jerarquía de abridores disponibles. Gil dejó efectividad de 4.66 en seis aperturas durante la primavera. Propinó 24 ponches, regaló apenas cinco boletos para un WHIP de 1.29 en 19.1 innings de labor.

La gerencia deportiva prefiere que Gil continúe su preparación como abridor regular en Triple-A en lugar de relegarlo a un rol secundario en el equipo grande, donde vería poca acción debido a los descansos programados del equipo.

El panorama del pitcheo abridor en el Bronx

La situación de la rotación neoyorquina permanece en constante observación. Aunque Gil comienza en las menores, su retorno a las Grandes Ligas se perfila como una necesidad a corto plazo. No obstante, el panorama podría complicarse para el dominicano hacia los meses de abril y mayo. Para esas fechas, se espera el regreso de figuras como Gerrit Cole y Carlos Rodón, quienes avanzan en sus procesos de recuperación. Una vez que los ases de la rotación estén habilitados, la competencia por un puesto permanente será más rigurosa.