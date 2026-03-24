MLB: Más de 60 venezolanos se mantienen en los rosters a pocas horas del Opening Day

Se acerca la hora de la verdad. Este miércoles 25 de marzo se pondrá en marcha la temporada 2026 de las Grandes Ligas, con el duelo entre Gigantes de San Francisco y Yankees de Nueva York en el Oracle Park, que servirá de preámbulo para la jornada de 11 compromisos que se llevará a cabo el jueves 26.
NOTAS RELACIONADAS
Como es costumbre, una gran cantidad de peloteros criollos estarán presentes en casi todas las organizaciones que hacen vida en la Gran Carpa. A falta de un día para el inicio de la zafra, son más de 60 los criollos que se mantienen en los rosters activos y que apuntan a estar presentes en el Día Inaugural.
Venezolanos presentes en los rosters (24/03/2026):
A solo horas del inicio, estos son los venezolanos que aparecen activos en los rosters de sus equipos. Cabe aclarar que no todos los rosters del Opening Day están definidos, y que no se toman en cuenta para este listado a los jugadores lesionados.
Arizona (4):
- Gabriel Moreno (C)
- Ildemaro Vargas (IF)
- Jorge Barrosa (OF)
- Eduardo Rodríguez (P)
Atléticos:
- NO HAY
Atlanta (3):
- Ronald Acuña Jr. (OF)
- José Suárez (P)
- Robert Suárez (P)
Baltimore (1):
- Albert Suárez (P)
Boston (5):
- Willson Contreras (IF)
- Wilyer Abreu (OF)
- Carlos Narváez (C)
- Andruw Monasterio (IF)
- Ranger Suárez (P)
Chicago Cubs (2):
- Moisés Ballesteros (C)
- Daniel Palencia (P)
Chicago White Sox (4):
- Lenyn Sosa (IF)
- Luisangel Acuña (IF/OF)
- Everson Pereira (OF)
- Jedixson Páez (P)
Cincinnati (1):
- Eugenio Suárez (IF)
Cleveland (2):
- Brayan Rocchio (IF)
- Gabriel Arias (IF)
Colorado (2):
- Ezequiel Tovar (IF)
- Antonio Senzatela (P)
Detroit (2):
- Gleyber Torres (IF)
- Enmanuel De Jesús (P)
Houston (1):
- José Altuve (IF)
Kansas City (4):
- Maikel García (IF)
- Salvador Pérez (C)
- Elías Díaz (C)
- Abraham Toro (IF)
Los Ángeles Angels (1):
- Oswald Peraza (IF)
Los Ángeles Dodgers (3):
- Miguel Rojas (IF)
- Edgardo Henríquez (P)
- Eliézer Alfonzo Jr. (C)
Marlins (1):
- Javier Sanoja (IF/OF)
Milwaukee (4):
- Jackson Chourio (OF)
- William Contreras (C)
- Luis Rengifo (IF)
- Ángel Zerpa (P)
Minnesota (1):
- Orlando Arcia (IF)
Mets (2):
- Francisco Álvarez (C)
- Luis Torrens (C)
Yankees:
- NO HAY
Phillies (3):
- Jesús Luzardo (P)
- Rafael Marchán (C)
- José Alvarado (P)
Piratas:
- NO HAY
Padres (3):
- Freddy Fermín (C)
- Germán Márquez (P)
- Bradgley Rodríguez (P)
Seattle (2):
- Leo Rivas (IF)
- Eduard Bazardo (P)
San Francisco (3):
- Luis Arráez (IF)
- Luis Matos (OF)
- José Buttó (P)
San Luis (2):
- Pedro Pagés (C)
- Yohel Pozo (C)
Tampa Bay (2):
- Yoendrys Gómez (P)
- Edward Olivares (OF)
Texas:
- NO HAY
Toronto (1):
- Andrés Giménez (IF)
Washington (3):
- Keibert Ruíz (C)
- Andrés Chaparro (IF)
- Jorbit Vivas (IF)