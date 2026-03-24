MLB: Más de 60 venezolanos se mantienen en los rosters a pocas horas del Opening Day

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Se acerca la hora de la verdad. Este miércoles 25 de marzo se pondrá en marcha la temporada 2026 de las Grandes Ligas, con el duelo entre Gigantes de San Francisco y Yankees de Nueva York en el Oracle Park, que servirá de preámbulo para la jornada de 11 compromisos que se llevará a cabo el jueves 26.

Como es costumbre, una gran cantidad de peloteros criollos estarán presentes en casi todas las organizaciones que hacen vida en la Gran Carpa. A falta de un día para el inicio de la zafra, son más de 60 los criollos que se mantienen en los rosters activos y que apuntan a estar presentes en el Día Inaugural.

Venezolanos presentes en los rosters (24/03/2026):

A solo horas del inicio, estos son los venezolanos que aparecen activos en los rosters de sus equipos. Cabe aclarar que no todos los rosters del Opening Day están definidos, y que no se toman en cuenta para este listado a los jugadores lesionados.

Arizona (4):

Gabriel Moreno (C)

Ildemaro Vargas (IF)

Jorge Barrosa (OF)

Eduardo Rodríguez (P)

Atléticos:

NO HAY

Atlanta (3):

Ronald Acuña Jr. (OF)

José Suárez (P)

Robert Suárez (P)

Baltimore (1):

Albert Suárez (P)

Boston (5):

Willson Contreras (IF)

Wilyer Abreu (OF)

Carlos Narváez (C)

Andruw Monasterio (IF)

Ranger Suárez (P)

Chicago Cubs (2):

Moisés Ballesteros (C)

Daniel Palencia (P)

Chicago White Sox (4):

Lenyn Sosa (IF)

Luisangel Acuña (IF/OF)

Everson Pereira (OF)

Jedixson Páez (P)

Cincinnati (1):

Eugenio Suárez (IF)

Cleveland (2):

Brayan Rocchio (IF)

Gabriel Arias (IF)

Colorado (2):

Ezequiel Tovar (IF)

Antonio Senzatela (P)

Detroit (2):

Gleyber Torres (IF)

Enmanuel De Jesús (P)

Houston (1):

José Altuve (IF)

Kansas City (4):

Maikel García (IF)

Salvador Pérez (C)

Elías Díaz (C)

Abraham Toro (IF)

Los Ángeles Angels (1):

Oswald Peraza (IF)

Los Ángeles Dodgers (3):

Miguel Rojas (IF)

Edgardo Henríquez (P)

Eliézer Alfonzo Jr. (C)

Marlins (1):

Javier Sanoja (IF/OF)

Milwaukee (4):

Jackson Chourio (OF)

William Contreras (C)

Luis Rengifo (IF)

Ángel Zerpa (P)

Minnesota (1):

Orlando Arcia (IF)

Mets (2):

Francisco Álvarez (C)

Luis Torrens (C)

Yankees:

NO HAY

Phillies (3):

Jesús Luzardo (P)

Rafael Marchán (C)

José Alvarado (P)

Piratas:

NO HAY

Padres (3):

Freddy Fermín (C)

Germán Márquez (P)

Bradgley Rodríguez (P)

Seattle (2):

Leo Rivas (IF)

Eduard Bazardo (P)

San Francisco (3):

Luis Arráez (IF)

Luis Matos (OF)

José Buttó (P)

San Luis (2):

Pedro Pagés (C)

Yohel Pozo (C)

Tampa Bay (2):

Yoendrys Gómez (P)

Edward Olivares (OF)

Texas:

NO HAY

Toronto (1):

Andrés Giménez (IF)

Washington (3):