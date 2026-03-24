MLB: Red Sox Red Sox con 5 venezolanos para el Opening Day 2026

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Medias Rojas de Boston ha confirmado su roster oficial para la temporada 2026 de Grandes Ligas. Un equipo que se armó fuerte para pelear por la Serie Mundial con contrataciones importantes de venezolanos. De hecho, contará con cinco criollos en este inicio de campaña.

Red Sox contará en su roster para el Opening Day 2026 con: Wilyer Abreu, William Contreras, Ranger Suárez, Carlos Narváez y Andruw Monasterios. Cuatro de ellos serán titulares en el equipo, con roles de campo y de pitcheo; mientras que Monasterios será un utility del equipo.

La versatilidad de estos jugadores será fundamental para las aspiraciones de Boston, que busca regresar a la postemporada apoyándose en una base sólida de peloteros con experiencia y juventud. El impacto de los venezolanos en Fenway Park ha crecido significativamente en 2026.

¿Qué esperar de los venezolanos en Red Sox durante 2026?

Wilyer Abreu, Willson Contreras aportarán solidez ofensiva y regularidad en defensa; mientras que Ranger Suárez se perfila como el tercer brazo en la rotación. Todo esto mientras aportan la dinámica que tuvieron durante la conquista del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Omar Narváez asumirá la responsabilidad de trabajar con al menos 3 de los lanzadores estelares, para construir una química positiva. Mientras Connor Wong trabaja con el resto de lanzadores. La experiencia de Narváez será vital para gestionar el juego.

Finalmente, la versatilidad de Andruw Monasterio como utility será la pieza de seguridad para el mánager Alex Cora. Su capacidad para cubrir el cuadro interior y actuar en momentos críticos de las bases permitirá dar descanso a figuras como Story y Mayer.

Proyección de Baseball-Reference para los venezolanos de Red Sox en 2026