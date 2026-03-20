Venezuela aplicó el Maracanazo en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

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Venezuela sigue con la resaca del campeonato del Clásico Mundial de Beisbol 2026. Un triunfo histórico para un país que no está acostumbrado a tener glorias deportivas. En esa línea, el equipo criollo aplicó un 'Maracanazo' contra la poderosa Estados Unidos.

El Clásico Mundial es equivalente a la Copa del Mundo, pero con un matiz importante: En el beisbol participan las mejores selecciones de la disciplina con sus eliminatorias; mientras que en el fútbol, asisten por clasificación, prácticamente todos los equipos competitivos del mundo.

En ese contexto, el triunfo alcanzado en Miami por la Vinotinto trasciende por ganar a uno de los gigantes del beisbol en su casa. Lo que llevó a cabo Uruguay en 1950 contra la poderosa Brasil. Es el primer triunfo de los próximos que se vienen para un equipo criollo que ya rompió el hielo.

El beisbol venezolano será el mejor del mundo en los próximos 3 años. Eso se gana a pulso, con trabajo, sacrificio y esfuerzo, sin dar nada por sentado, sin miedo. Sin intimidarse como bien lo dijo Johan Santana que es uno de los artífices de la victoria en el Clásico Mundial.

¿Cuánto ganó Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

Venezuela sumó una bolsa de 6.750.000 de dólares. Cifra que combina varias bonificaciones durante todo el torneo; una pequeña parte de lo que realmente significo el triunfo en el Clásico Mundial 2026; una alegría para un pueblo que no acostumbra a o tener victorias deportivas.

Los bonos que ganó Venezuela en el Clásico:

Participación en el torneo: $750,000

Clasificación a cuartos de final: $1,000,000

Clasificación a semifinales: $1,250,000

Clasificación a la final: $1,250,000

Premio por ser campeón: $2,500,000

Venezuela entrega tesoros históricos al Salón de la Fama

Salvador Pérez, Maikel García, Omar López, Daniel Palencia, Eugenio Suárez y Wilyer Abreu donaron implementos históricos al museo de Cooperstown tras la gran final. Entre los objetos destacan gorras, guantes, tacos, entre otras cosas utilizadas durante el Clásico Mundial 2026.