¿Cuándo vendrán los campeones del Clásico Mundial 2026 a Venezuela?

Suscríbete a nuestros canales

Serán tres años en los que Venezuela portará la corona de campeón del Clásico Mundial de Beisbol, por ende, serán tres años en los que la fanaticada venezolana disfrutará mucho más que antes la pasión por la pelota. Pero, ¿se puede disfrutar al 100% sin la presencia de los protagonistas de esta hazaña?

Venezuela, a esperar por los campeones

Durante la tarde de este miércoles llegó al país uno de los grandes protagonistas de la cita mundialista: el trofeo de campeón. Y es que éste aterrizó junto a los representantes de la Federación Venezolana de Beisbol, encabezados por la presidenta Aracelis León, quien justamente adelantó que confía en poder traer a los muchachos para que celebren con la gente.

Sin embargo, cabe recordar que en cuestión de pocos días arrancará la temporada 2026 de las Grandes Ligas, lo que da a entender que por obvias razones las celebraciones de este título tendrán que esperar por varios meses.

"Ellos ahorita tienen que incorporarse a sus organizaciones. En la medida de eso, nosotros esperamos poder traerlos al país a todos cuando termine la temporada de las Grandes Ligas para que así los aficionados los puedan tener a todos", apuntó León a los medios de prensa tras su llegada al país.

Luego finalizó: "Haremos una caravana, un compartir. Estamos seguros que todos ellos quieren venir al país, pero también debemos entender que tienen compromisos con sus organizaciones".