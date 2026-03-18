Eugenio Suárez sobre el batazo para darle el título a Venezuela: "Sabía que algo bueno iba a pasar"

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Eugenio Suárez fue el gran protagonista ofensivo para que Venezuela conquistara la corona en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Un doblete en el noveno inning terminó dando cifras definitivas en el marcador para vencer tres carreras por dos a Estados Unidos desde el loanDepot Park de Miami.

Después de la conquista, el tercera base expresó con orgullo sus sentimientos tras la victoria de los criollos, destacando el coraje y la unidad del equipo como factores clave en el logro. Asimismo, reconoció que el esfuerzo colectivo fue lo que realmente llevó a la selección venezolana a la gloria.

Aunque la habilidad individual es crucial, Suárez subrayó que fue la mentalidad de equipo y la valentía frente a los desafíos lo que permitió a Venezuela conquistar su primer título en la historia del torneo. Pese a que no tuvo los mejores números con el madero, el bateador designado apareció en los momentos más importante de los venezolanos con cuadrangular en las semifinales ante Italia y empujando la rayita del triunfo contra Estados Unidos.

Eugenio Suárez habla el batazo de la victoria

"Un equipo con mucho talento, pero lo más importante no es el talento, sino el coraje de nosotros, todos fuimos parte de la historia", fueron parte de los declaraciones de Suárez, siendo un comentario que resalta la cohesión que existió dentro del equipo y cómo cada jugador aportó al éxito global. La victoria no solo fue un triunfo deportivo, sino también un testimonio del espíritu de lucha y determinación que caracterizó a cada miembro del equipo.

Además de eso, la figura de Cincinnati Reds en las Grandes Ligas confesó que sabía que algo estaba por ocurrir cuando se le dio la oportunidad de batear en el noveno capítulo cuando las acciones estaban igualadas a dos carreras.