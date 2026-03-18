Clásico Mundial: Venezuela entrega tesoros históricos al Salón de la Fama

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Venezuela se coronó campeón del Clásico Mundial de Beisbol 2026. La victoria contra Estados Unidos por 3-2 es parte de la historia del beisbol en nuestro país. Sin embargo, para recordar lo hecho, varios de los peloteros del equipo donaron sus pertenencias al Salón de la Fama de MLB.

Salvador Pérez, Maikel García, Omar López, Daniel Palencia, Eugenio Suárez y Wilyer Abreu donaron implementos históricos al museo de Cooperstown tras la gran final. Entre los objetos destacan gorras, guantes, tacos, entre otras cosas utilizadas durante el Clásico Mundial 2026.

Estás piezas ahora representan el primer título mundial para Venezuela. Dicho sea de paso, estarán en las vitrinas del museo de los inmortales; con una tarea simple: las próximas generaciones de peloteros venezolanos deberán emular el logro y convertir al país en una potencia en el torneo.

Johan Santana da la clave del triunfo de Venezuela: "No nos intimidó nadie"

Johan Santana fue coach de pitcheo para Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. El 'Gocho' usó toda su experiencia para preparar a un grupo de peloteros que terminó siendo fundamental para lograr el título. El venezolano dio las claves del triunfo histórico.

Santana convenció a un grupo de lanzadores que tenían el potencial para ayudar a ganar el Clásico Mundial: "El grupo de pitcheo entendió que eramos fundamentales para ganar, se lo creyeron, trabajaron con convicción, con confianza y no nos intimidó nadie".

Johan continuó resaltando a Venezuela: "La unión, que hubo en este grupo y que se entendió como grupo lo que pasó en el Clásico anterior y se uso como motivación. Así lo hicimos y de verdad contento, porque el grupo en general se lo creyó y hoy somos campeones".

Venezuela y su premio económico tras el Clásico

La selección criolla sumó una bolsa de 6.750.000 de dólares. Cifra que combina varias bonificaciones durante todo el torneo; una pequeña parte de lo que realmente significo el triunfo en el Clásico Mundial 2026; una alegría para un pueblo que no acostumbra a o tener victorias deportivas.

Incentivos que ganó Venezuela en el Clásico: