Leyenda de Leones del Caracas celebra título de Venezuela en Clásico Mundial 2026

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Venezuela tocó la gloria por primera vez en la historia en el Clásico Mundial de Béisbol, tras superar en un vibrante compromiso a Estados Unidos por pizarra de tres carreras por dos, desde el loanDepot Park de Miami. La selección dirigida por Omar López se quedó con los máximos honores en el torneo y dio estocada ante los norteamericanos, que se habían perfilado como los grandes favoritos.

El combinado nacional ha sido arropada por el mundo del béisbol, que se han mostrado asombrado por la increíble presentación de los venezolanos en el mencionado certamen. Además de quedarse con la corona, el equipo aseguró su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.ç

Entre las felicitaciones de diferentes personalidades destaca uno muy especial y se trata de uno de los peloteros foráneos más destacados que ha pasada por el béisbol venezolano en los últimos tiempos. Josh Kroeger, ex pelotero y reconocido importado de los Leones del Caracas, envió un mensaje de apoyo y también celebró a lo grande lo alcanzado por el conjunto tricolor en el magno evento.

Josh Kroeger felicita a Venezuela tras coronarse campeón

El ex primera base, quien defendió por diferentes temporadas a Leones del Caracas, alzó la voz como un venezolano más y tuvo palabras de felicitaciones a la selección venezolano apenas alzaron el trofeo como monarcas, siendo la primera vez en la historia que lo consiguen en un Clásico Mundial.