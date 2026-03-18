El mensaje de Don Omar a Venezuela por su triunfo en el Clásico Mundial

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Venezuela escribió una de las páginas más gloriosas de su historia al consagrarse campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026, tras vencer 3-2 a Estados Unidos en una final agonizante que, llenó el pecho de orgullo a millones de personas alrededor del mundo.

El duelo, definido en la novena entrada, marcó el primer título mundial para la selección criolla en este torneo, consolidando una actuación memorable de principio a fin.

El equipo venezolano logró imponerse ante una de las selecciones más poderosas del béisbol internacional, en un partido que mantuvo en vilo a millones de aficionados hasta el último instante.

Don Omar se une a la celebración mundial

En medio de la avalancha de reacciones, el reconocido artista puertorriqueño, Don Omar, no tardó en pronunciarse. A través de sus redes sociales, el intérprete envió un mensaje de emoción, respeto y hermandad hacia Venezuela, país con el que ha manifestado tener un vínculo especial.

“Campeones del mundo. Lo que hicieron hoy va más allá de un campeonato”, escribió el cantante, destacando que la victoria representa mucho más que un logro deportivo, siendo un símbolo de resiliencia y orgullo nacional.

El mensaje, firmado con su nombre real, William Omar Landrón Rivera, resaltó además la capacidad del pueblo venezolano de mantenerse firme ante la adversidad: “Le recordaron al mundo de qué está hecho su pueblo”.

Su gesto reafirma el poder del deporte como puente entre culturas. Su mensaje cerró con una declaración que resume el espíritu del momento: “Mi respeto, mi admiración y mi abrazo para un país que nunca ha dejado de creer”.

Un triunfo que trasciende el deporte

La victoria no solo tuvo impacto en lo deportivo, sino también en lo emocional y social. Miles de venezolanos salieron a las calles a celebrar un campeonato que muchos consideran un punto de unión nacional y una inyección de esperanza en tiempos complejos.

Incluso, las autoridades decretaron el 18 de marzo día no laborable para permitir que la población disfrutara del histórico logro, reflejando la magnitud del acontecimiento en la vida del país.