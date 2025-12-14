Don Omar habría firmado un contrato para regresar a Venezuela: Conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Desde hace mucho tiempo, viene sonando en el mundo del espectáculo venezolano, una posible visita del reggaetonero Don Omar al país. En medio del auge de artistas internacionales que han pisado Venezuela para ofrecer sus conciertos, los fanáticos lamentan la ausencia del boricua.

Karol G, Jowell & Randy, Alexis y Fido e incluso Ivy Queen, han sido algunos de los reggaetoneros que han puesto a vibrar al público venezolano, pero, desde hace muchos años clásicos como "Pobre Diabla" y "Virtual Diva" no suenan en el territorio, pero, esto podría cambiar muy pronto.

¿Don Omar viene a Venezuela? Esto se sabe

En la emisión del programa "Sábado en la noche" del 13 de diciembre de 2025, la animadora Melissa Rauseo insinuó que, el conocido como 'The King of Kings', ya tiene un compromiso para regresar a Venezuela.

"Se dice que viene, que ya hay fecha, que ya está firmado ese contrato", inició aún sin mencionar algún nombre. "Estamos hablando del género del reggaetón, de hecho, es de esa persona que de alguna manera lo llevó a todos los rincones del mundo este género", agregó.

Finalmente, como pista, cantó un poco de "El señor de la noche", ese icónico tema que estrenó Don Omar en el año 2006. Como era de esperarse, esto encendió las redes sociales con comentarios como: "Vendería mi alma si es posible", "Ojalá esto sea verdad", "Esperamos al rey en el 2026".

La ausencia de Don Omar en el país

De acuerdo a los últimos reportes en internet, la última vez que Don Omar pisó Venezuela fue en el año 2008, cuando hizo acto de presencia en el Complejo Ferial Bicentenario en Barquisimeto, estado Lara.

Ese mismo año, el reggaetonero logró ganarse un Récord Guinness por lograr lo que hasta ese momento ningún artista había conseguido: llenar un concierto con más de 185.000 personas lo que le valió el premio por asistencia multitudinaria en ese show.

Han pasado los años y el artista recuerda ese momento con mucha emoción, lo mismo que le ocurre al hablar de sus vivencias en esta tierra, a donde ha manifestado querer volver algún día. Tocará esperar el próximo año a ver si el país vive una dosis de perreo al mejor estilo de Don Omar.