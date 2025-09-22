Don Omar revela que pondrá fin a su carrera artística (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los seguidores por todo el mundo del cantante y compositor William Omar Landrón Rivera, mejor conocido como Don Omar, viven momentos de tristeza, ya que se ha conocido la fecha que el boricua dirá adiós a la música. En una entrevista el intérprete de “Pobre diabla”, aseveró que será en el 2026 su retiro.

Una gira y un disco de despedida

El productor musical de 47 años y considerado como el “Rey del Reguetón”, aseveró en la entrevista con Telemundo que su retiro de la música, será por todo lo alto con dos producciones que desde ya trabaja, en el que repasará los éxitos más grandes de su carrera artística.

Además, realizará una monumental gira para despedirse de ese público que por muchos años le ha dado amor, respeto y cariño a esa carrera de 25 años que ha creado con mucho esfuerzo.

el nacido en 10 de febrero de 1978, colocó como ejemplo a sus colegas Daddy Yankee y Héctor El Father, quienes cerraron con éxito su etapa en la música, y ahora llevan sus vidas realizando otras labores.

“Quiero hacer dos proyectos con todos los éxitos de Don Omar por 25 años, y quiero hacer un último disco inédito, es momento de pasar el batón. El disco inédito, lanzarlo, quizá en 2026 y hacer una última gira con Don Omar en los Estados Unidos y alrededor del mundo”, comentó.

Una carrera brillante

El artista ha recibido 3 premios Grammy Latino, 20 Premios Billboard de la música latina, 1 Billboard Music Award, 3 Premios Lo Nuestro, 8 Premios del Festival Internacional de Viña del Mar y 2 Récord Guinness.

Además, en su carrera cuenta con éxitos como “Danza Kuduro”, “Dale don”, “Morena”, “Salió el sol”, “Ayer la vi”, “Angelito”, “El señor de la noche”, entre otras.