MLB: Luis Robert Jr despierta el interés de equipos de Liga Nacional

Luis Robert Jr es uno de los peloteros más buscados en el mercado de cambios entre jardineros en Grandes Ligas. El cubano es un jugador con un gran potencial defensivo y ofensivo; de hecho, hay al menos cuatro equipos que están interesados en sus servicios para 2026.

Robert Jr tiene un contrato con Medias Blancas de Chicago para 2026 de 20 millones, pero además, una opción de club para 2027 por el mismo valor. Esto le da un plus a las cuatro franquicias que lo quieren, ya que lo tendrían como mínimo para un alquiler de una temporada por un valor aceptable.

Luis ha despertado el interés de: Mets, Phillies, Padres y Piratas. Todos estos equipos aspiran a la postemporada y ven al cubano como una opción low-cost que ofrece un bate de poder, pero además, una defensa élite. El retorno para Chicago sería alto, pero aceptable para 2026.

¿Luis Robert Jr en cuatro frentes para 2026?

En la pasada fecha límite de cambios 2025, Mets, Phillies y Padres estuvieron moviendo ficha para alcanzar un acuerdo por Luis Robert Jr. Sin embargo, no lograron nada concreto y el jugador se mantuvo en Chicago. Ahora parece intensificarse un cambio de aires para el pelotero cubano.

Mets sin Brandon Nimmo necesita un jardinero con un nivel defensivo importante que ayude a sacar outs. Phillies lleva mucho tiempo buscando un jardinero y un bate de poder que pueda ayudar a Harper y Schwarber; Padres necesita un jardinero central y tiene piezas de alto valor.

Por otra parte, Piratas cuenta con una nómina tan baja que puede asumir el contrato de 20 millones de Luis; juntarlo con Oneil Cruz y otras de sus estrellas para intentar alcanzar un lugar en la postemporada. Su poder y su defensa se ajustará en una organización que juega sin presión.

Números de Luis Robert Jr con Medias Blancas de Chicago en 2025

Luis Robert Jr es uno de los peloteros con mayor poder en los últimos años en Grandes Ligas. Su llegada a Medias Blancas de Chicago significaba una apuesta importante para la organización, pero las lesiones han mermado su tiempo de juego y sus números en 6 temporadas.

Números de Robert Jr en 2025:

- 110 juegos, 382 turnos, 52 anotadas, 85 hits, 12 dobles, 14 jonrones, 53 impulsadas, 40 boletos, 112 ponches, 33 bases robadas, .223 promedio, .297 OBP, .364 SLG, .661 OPS