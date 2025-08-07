MLB: Luis Robert Jr. hace historia y se une a esta selecta lista de cubanos (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Luis Robert Jr. ha ido de menos a más en la presente temporada 2025 de Grandes Ligas y su rendimiento ha sido destacado con los Medias Blancas de Chicago. El jardinero cubano es de los jugadores con mejor average desde la pausa del Juego de Estrellas y además, ha logrado marcas históricas en su carrera.

"La Pantera", como es apodado, ha demostrado fuerza, velocidad y poder en los últimos juegos, consiguiendo de esa forma varias marcas ofensivas que le han permitido ponerse a la par de legendarios jugadores nacidos en Cuba.

Luis Robert Jr. entre los cubanos con más robos

Desde el inicio del siglo XXI, varios peloteros cubanos han dejado huella en las Grandes Ligas con su velocidad en las bases, alcanzando temporadas de al menos 30 bases robadas. Robert Jr. se unió recientemente a esta selecta lista con 30 robos en 2025, mientras que Dairon Blanco lo logró en 2024 con 31. Randy Arozarena también destacó con 32 en 2022, consolidándose como uno de los corredores más peligrosos de su generación.

En la década anterior, Leonys Martin brilló con dos campañas destacadas: 36 robos en 2013 y 31 en 2014. Ese mismo 2013, Alexei Ramírez sumó exactamente 30 bases robadas. Retrocediendo un poco más, Alex Sánchez tuvo dos notables temporadas a inicios de los 2000, con 37 robos en 2002 y un impresionante total de 52 en 2003. Estos jugadores han mantenido viva la tradición de e la pelota cubana de combinar talento, potencia y velocidad sobre el diamante.

Además, el jardinero de 28 años se convirtió en el primer jugador de los Medias Blancas de Chicago en lograr al menos 30 bases robadas en una temporada desde que su compatriota, Alexei Ramírez, lo hiciera en 2013.

Hasta ahora en 2025, Luis Robert Jr. acumula .219 de promedio, con 70 hits, entre ellos nueve dobles y 12 jonrones. Además, cuenta con 46 carreras remolcadas, 45 anotadas y sus 30 robos de base.