Finaliza el juicio por la muerte de Tyler Skaggs: los Angels pactan con la familia tras revelaciones de negligencia

Los Angelinos de Los Ángeles alcanzaron este viernes un acuerdo confidencial con la familia del fallecido lanzador Tyler Skaggs, poniendo fin a un extenso y doloroso juicio civil que expuso las sombras del consumo de sustancias dentro de la organización. El pacto se selló en el último minuto, justo cuando el jurado se encontraba en la fase final de sus deliberaciones tras dos meses de testimonios.

El litigio buscaba determinar la responsabilidad de la franquicia en la muerte por sobredosis de Skaggs, ocurrida en 2019 durante una gira del equipo en Texas. El detonante de la tragedia fue una pastilla de oxicodona falsificada con fentanilo, suministrada por el entonces director de comunicaciones del equipo, Eric Kay.

Un veredicto inminente y una cultura bajo la lupa

Aunque el acuerdo evitó una sentencia formal, las declaraciones posteriores de los miembros del jurado revelaron que la balanza se inclinaba en contra del equipo. Jasson Thach, uno de los jurados, señaló que el grupo ya había concluido que los Angelinos fueron negligentes. Según Thach, los daños estimados por el jurado oscilaban entre los 60 y 100 millones de dólares.

“La negligencia reiterada de los Angelinos fue realmente la causa”, afirmó Thach, subrayando que el equipo compartía una responsabilidad significativa por no supervisar las actividades de Kay ni proteger la integridad de sus jugadores.

Durante el proceso, figuras de la talla de Mike Trout y el presidente del equipo, John Carpino, pasaron por el estrado. Los testimonios pintaron un panorama alarmante: empleados y jugadores describieron un ambiente donde el consumo de alcohol y las fiestas en el avión del equipo eran habituales, y donde se le pagaba a Eric Kay por "acrobacias" peligrosas en el vestuario, evidenciando una falta de disciplina institucional.

El fin de una larga agonía legal

La demanda, impulsada por Carli Skaggs (viuda del lanzador) y sus padres, sostenía que la organización sabía, o debía saber, que Kay sufría de adicción y que suministraba analgésicos a los integrantes de la plantilla. Por su parte, la defensa de los Angelinos argumentó hasta el final que habrían intervenido de haber conocido la situación de Skaggs.

Tras el anuncio del acuerdo, Rusty Hardin, abogado de la familia, expresó el alivio de sus clientes: “Mañana es el primer día del resto de sus vidas después de seis años de vivir con esto”. El equipo, a través de un comunicado, reiteró que la muerte del lanzador zurdo de 27 años sigue siendo una tragedia que pone de relieve los peligros devastadores de los opioides.

Cronología del caso:

· 2019: Skaggs es hallado muerto en un hotel de Texas. La autopsia revela una mezcla de alcohol, fentanilo y oxicodona.

· 2022: Eric Kay es condenado a 22 años de prisión por suministrar la dosis letal. Cinco jugadores de la MLB testificaron haber recibido drogas de su parte.

· 2025: El juicio civil en California detalla la vida personal de Skaggs, sus lesiones recurrentes y la alarmante disponibilidad de pastillas en el entorno del equipo.

La jueza H. Shaina Colover agradeció la diligencia del jurado, cuya presión final fue clave para que ambas partes llegaran a un consenso. "Estoy feliz de no tener que ponerle un número a la vida de nadie", confesó la jurado Deborah Song, resumiendo el peso ético que cargó el grupo durante estos dos meses de testimonios estremecedores.