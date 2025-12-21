Bombazo en la Ciudad de los Vientos: Murakami firma por dos años con los Medias Blancas

Suscríbete a nuestros canales

La nueva joya del béisbol japonés, Munetaka Murakami, fue anunciado oficialmente este domingo como el nuevo refuerzo de los Medias Blancas de Chicago. El infielder de 25 años alcanzó un acuerdo con el conjunto del sur de Chicago por dos temporadas y 34 millones de dólares, según informó el reconocido periodista de ESPN, Jeff Passan.

Sin embargo, el desembolso total para la organización de los White Sox ascenderá a los 40.575 millones de dólares. Esto se debe a que el club debe abonar una tarifa de publicación adicional de 6.575 millones de dólares a los Yakult Swallows, equipo de la Nippon Professional Baseball (NPB) al que pertenecía Murakami.

Un historial de poder histórico en Japón

Murakami llega a los Estados Unidos precedido de una reputación formidable. En 2022, hizo historia al conectar 56 cuadrangulares, estableciendo un nuevo récord de jonrones para un jugador nacido en Japón en una sola temporada (superando la legendaria marca de Sadaharu Oh).

A pesar de que en 2024 su participación se vio limitada a 69 juegos debido a una lesión en el oblicuo, el nipón dejó una impresionante línea ofensiva de .286/.392/.659, con 24 vuelacercas y 52 carreras impulsadas. A lo largo de sus ocho campañas en la NPB, todas con los Swallows, Murakami acumuló 246 jonrones y 647 remolcadas, consolidándose como un dos veces Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Central.

El nuevo rostro del sur de Chicago

La llegada de Murakami supone un movimiento agresivo para una franquicia que atraviesa momentos críticos. Los White Sox han registrado tres temporadas consecutivas perdiendo al menos 100 juegos y no logran un récord ganador desde 2021. De hecho, este contrato representa la inversión más grande en la agencia libre para el equipo desde que firmaron a Andrew Benintendi por 75 millones en 2023.

En cuanto a su rol en el diamante, Murakami se une a un cuadro interior que ya cuenta con los jóvenes talentos Miguel Vargas y Lenyn Sosa. Debido a la presencia de Vargas, quien se proyecta como el tercera base titular, es muy probable que Murakami sea desplazado a la primera base o al rol de bateador designado, donde su bate zurdo podrá tener un impacto inmediato en el corazón del orden al bate.