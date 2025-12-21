LVBP

LVBP: Harold Castro y Aldrem Corredor son los Leones más afincados con esta debilidad

Paralelamente, en el Caracas están entre los más poderosos

Por

Harold Capote Fernández
Domingo, 21 de diciembre de 2025 a las 07:23 pm
LVBP: Harold Castro y Aldrem Corredor son los Leones más afincados con esta debilidad
Fotos: David Urdaneta
Suscríbete a nuestros canales

Cuando de cuadrangulares se trata, Aldrem Corredor es el principal exponente de los Leones del Caracas; para el toletero zurdo, sin contar la jornada de este domingo vs Navegantes del Magallanes, son 8 y esta cifra es su mayor cosecha en la LVBP, superando los 6 que tuvo en el 2021/2022.

NOTAS RELACIONADAS

 

 

En los melenudos le siguen Brainer Bonací y Lenyn Sosa con 7, mientras Harold Castro también está cerca con 6 y precisamente sobre este y Corredor versa el punto a tratar en las siguientes líneas.

Leones del Caracas: Aldrem Corredor y Harold Castro

Respecto a los ponches, Caracas es el 2do del circuito en el negativo apartada, 381 y solo superados por Caribes de Anzoátegui con 448.

 

 

Lo cierto del asunto, es que en la manada los integrantes con mayor cantidad de chocolates engullidos han sido Aldrem Steven y Harold Arnaldo, 45 para ambos y bastante por delante de quienes continúan: Yonathan Daza y Brainer Bonací con 35. Víctor Bericoto suma 27.

LVBP - Estadísticas - Beisbol  

Para el caso de Castro, esa es su mayor cantidad en el circuito, el año pasado tuvo 41. En cuanto a Corredor también hace durante el calendario previo registró su mayor cifra, 40; el hándicap lo equilibra con una buena cantidad de bases por bolas, 38, no así su colega en cuestión que apenas ha logrado 8.

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Gulfstream Park Carreras Laurel Park
Domingo 21 de Diciembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Beisbol