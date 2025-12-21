LVBP: Harold Castro y Aldrem Corredor son los Leones más afincados con esta debilidad

Suscríbete a nuestros canales

Cuando de cuadrangulares se trata, Aldrem Corredor es el principal exponente de los Leones del Caracas; para el toletero zurdo, sin contar la jornada de este domingo vs Navegantes del Magallanes, son 8 y esta cifra es su mayor cosecha en la LVBP, superando los 6 que tuvo en el 2021/2022.

En los melenudos le siguen Brainer Bonací y Lenyn Sosa con 7, mientras Harold Castro también está cerca con 6 y precisamente sobre este y Corredor versa el punto a tratar en las siguientes líneas.

Leones del Caracas: Aldrem Corredor y Harold Castro

Respecto a los ponches, Caracas es el 2do del circuito en el negativo apartada, 381 y solo superados por Caribes de Anzoátegui con 448.

Lo cierto del asunto, es que en la manada los integrantes con mayor cantidad de chocolates engullidos han sido Aldrem Steven y Harold Arnaldo, 45 para ambos y bastante por delante de quienes continúan: Yonathan Daza y Brainer Bonací con 35. Víctor Bericoto suma 27.

Para el caso de Castro, esa es su mayor cantidad en el circuito, el año pasado tuvo 41. En cuanto a Corredor también hace durante el calendario previo registró su mayor cifra, 40; el hándicap lo equilibra con una buena cantidad de bases por bolas, 38, no así su colega en cuestión que apenas ha logrado 8.