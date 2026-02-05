Se acabó la novela con Framber Valdez y firmó con esta organización

Suscríbete a nuestros canales

Luego de una agencia libre complicada y cuando se aproxima la fecha de inicio del Spring Training, finalmente el abridor dominicano Framber Valdez acordó con una nueva organización que lo hará permanecer en la Liga Americana.

Todo parecía indicar, que las franquicias le habían dado la espalda después de aquel polémico pelotazo a su receptor César Salazar en la temporada anterior, que pareció intencional. Sin embargo, una novena de la División Central se fortalecerá aún más con uno de los brazos más consistentes de los últimos ocho años.

Framber Valdez acuerda con este equipo de la Liga Americana:

Recientemente se confirmó el acuerdo entre el pitcher siniestro y los Tigres de Detroit, el cual contempla tres años y 115 millones de dólares. No obstante, hay una opción para rescindir del contrato en el segundo año.

La gran interrogante, que podría descubrirse en los próximos días es si ¿La novena felina firmó a Valdez para que haga una de las mejores duplas de la MLB con Tarik Skubal o si dejarán ir al Cy Young de la campaña 2025, para dejar al dominicano como su nuevo as?

Esto motivado a que actualmente Detroit y Skubal se encuentra en el arbitraje salarial porque el lanzador quiere ganar 30 millones y el equipo está dispuesto a pagar solamente $19.000.000.

Estos fueron los números de Framber Valdez en 2025: