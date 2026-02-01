SDC: Puerto Rico silencia al Estadio Panamericano con una remontada épica

Suscríbete a nuestros canales

En un desenlace que dejó mudo al Estadio Panamericano, un oportuno batazo de Rubén Castro en la parte alta de la novena entrada produjo dos carreras dramáticas, permitiendo que Puerto Rico remontara para vencer 5-4 a México Verde (Tomateros de Culiacán) en el duelo inaugural de la Serie del Caribe 2026.

Un inicio dominante para los Tomateros

Bajo la denominación de "México Verde", la novena de Culiacán castigó temprano los lanzamientos del abridor boricua Collin Wiles, quien lució inconsistente desde el primer episodio. Los bates mexicanos aprovecharon el descontrol para tomar una ventaja que, en ese momento, parecía definitiva.

Wiles permitió cinco imparables y las cuatro carreras de la escuadra local apenas en las dos primeras entradas. México Verde tuvo la oportunidad de sentenciar el encuentro en el tercer capítulo al llenar las bases; sin embargo, el relevista Brady Tedesco realizó una labor de filigrana para apagar el fuego y mantener a Puerto Rico en la pelea.

El despertar de la ofensiva boricua

En la otra cara de la moneda, David Reyes cumplió con una sólida apertura por México, manteniendo a raya a los bates isleños durante cuatro entradas y un tercio. Su dominio terminó de forma abrupta cuando Yohandy Morales conectó un sólido cuadrangular —el primero de esta Serie del Caribe— llevándose por delante a Gabriel Cancel y recortando la distancia.

La esperanza de Puerto Rico terminó de encenderse en el séptimo rollo, cuando el experimentado receptor de Grandes Ligas, Christian Vázquez, timbró la tercera carrera para poner el juego por la mínima.

Rubén Castro: El hombre del momento

El drama llegó a su punto máximo en el noveno episodio. Cuando la afición local ya saboreaba la victoria y se preparaba para cantar el out 27, el bateador designado Rubén Castro apareció con la frialdad necesaria. Con hombres en posición de anotar, Castro conectó un sencillo hacia el jardín izquierdo que remolcó a Jeremy Arocho y Johneshwy Fargas (ambos ingresados como corredores emergentes), dándole la vuelta al marcador de forma definitiva.

El lanzador Gabriel Rodríguez se acreditó la victoria con un relevo efectivo, mientras que el ex-grandeliga Anthony Gose cargó con la derrota al no poder cerrar la puerta en el último suspiro del encuentro.

Una Serie del Caribe histórica

Cabe recordar que esta edición de 2026 presenta un formato inusual, donde México participa con dos representantes debido a su calidad de anfitrión y acuerdos comerciales: México Verde (Tomateros de Culiacán) y México Rojo (Charros de Jalisco).

La actividad de la jornada inaugural continúa con el esperado choque entre los vigentes campeones, República Dominicana (representada por los Leones del Escogido), frente a México Rojo, que buscará vengar la caída de sus compatriotas ante el siempre exigente público de Jalisco.