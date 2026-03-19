Premios Soberano rindió homenaje a Rubby Pérez y fallecidos en la tragedia del Jet Set

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Un momento de respeto se vivió la noche del miércoles 18 de marzo en Premios Soberano. La cantante Martha Heredia impactó al salir al escenario para rendir un homenaje al cantante Rubby Pérez, y a las 236 víctimas de la tragedia del Jet Set.

Gran gala musical

Fue en el Teatro Nacional Eduardo Brito que se realizó el homenaje que llevó por nombre “In Memoriam”, que contó con las presentaciones de Diógenes Núñez, René Fortunato y Arturo Báez, quienes resaltaron el sabor y cultura dominicana.

En la pantalla del llamativo escenario se desplegó imágenes de locutores, músicos, compositores, fotógrafos y peloteros que fallecieron en la discoteca, que estaba ubicada en Santo Domingo.

Homenaje a Rubby Pérez

El ambiente cargado de respeto, hizo despertar las emociones de muchos con el homenaje al artista conocido como “La voz más alta del merengue”, quien dejó un legado en la música dominicana con temas como “Enamorado de ella”, “Volveré”, “Buscando tus besos”, “De color de rosa”, entre otros.

Fue el 8 de abril que República Dominicana despertó con la devastadora noticia del derrumbe de la discoteca, dejando fallecidos, heridos y daños.

“Un merengue se detuvo en su nota más alta, la voz de Rubby Pérez se apagó y con ella la vida de 236 dominicanos, hermanos de otros países y continentes. Una de las tragedias más dolorosas de la historia. Hoy recordamos a esos artistas que partieron”, expresó con sentimiento la conductora.

El público ovacionó de pie el sentido homenaje realizado en la Sala Carlos Piantini del Teatro Eduardo Nacional.