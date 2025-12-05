Miss Venezuela 2025: Rinden homenaje al merenguero Rubby Pérez

Suscríbete a nuestros canales

El Miss Venezuela 2025, en su edición número 73, dedicó un emotivo homenaje al merenguero dominicano Rubby Pérez, quien falleció el pasado 8 de abril. Este sentido tributo resalta el profundo cariño que el artista tenía por Venezuela y su vínculo especial con el país.

Homenaje a Rubby Pérez

Miguel Moly encabezó la lista de artistas que se unieron a esta fiesta merenguera, junto a la cantante Katherine Coll y el animador José Andrés Padrón, quien soltó el micrófono de conductor para adentrarse en este mágico homenaje.

"Hazme olvidarla" fue el primer tema de Pérez que sonó en el escenario del Espacio Líder, de la voz de Miguel, acompañado de múltiples bailarines que brillaron con trajes de colores azul, blanco y amarillo.

Por su parte, Coll, que salió con un brillante traje rosado, interpretó "Fiesta para dos", mientras que José Andrés cantó el emblemático tema "Enamorado de ella", armando una fiesta bailable en el lugar.

"El Africano" también retumbó en el lugar con las voces de Katherine y José Andrés, mientras el público repetía: "Mami... ¿Qué será lo que quiere el negro?".

No podía faltar "Volveré", una de las canciones más exitosas del fallecido artista y, fue Miguel Moly quien revivió esta pieza. Mientras sonaba, las candidatas vestidas de azul gozaban en tarima y acompañaban en el coro.

"No se va quien se lleva en el corazón y Rubby Pérez nos ha dejado tatuada el alma", expresó Maite al finalizar el aplaudido homenaje.

Rubby Pérez en el Miss Venezuela 1990

Rubby formó parte del espectáculo musical del Miss Venezuela 1990, donde compartió escenario con artistas de renombre como Ricardo Montaner, Rocío Dúrcal y Mirla Castellanos. Su actuación fue uno de los momentos más recordados de esa edición, destacándose por su energía y entrega.