Miss Venezuela 2025: Candidatas desbordan sensualidad en traje de baño

La sensualidad y curvas llegan al Miss Universo Venezuela 2025 con el desfile de traje de baño. El imponente escenario se ha alumbrado como un hermoso paisaje de playa, para recibir a las misses pisando fuerte en la pasarela.

Las buenas siluetas se hacen sentir en el Salón Espacios de El Líder, donde se desarrolla la mágica noche para elegir a la representante criollas al Miss Universo 2026, que se llevará a cabo en San Juan, Puerto Rico.

El jurado calificador tiene la tarea de evaluar a las 22 candidatas. El próximo paso es la etapa de traje de gala, en la que diseñadores han hecho gala de sus mejores trajes para el carrusel de la moda más importante del país.