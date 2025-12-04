La opción maestra: Este es el dato más corrido que es indescartable para el 5y6

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada presenta este domingo 07 de diciembre, la reunión dominical 47, por lo que toda la afición hípica y toda la familia caraqueña estará presente y será una jornada con mucha adrenalina, pues tendrá un total de 12 competencias sin pruebas selectivas.

La Rinconada: Dato más corrido 5y6 Ejemplar Datos hípicos

La décima del programa, cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional, es para yeguas nacionales e importados de cinco y más años, ganadores de una carrera (a excepción de carrera de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.100 metros y con una nómina de 14 competidoras.

Una de las inscritas es la castaña Prioritise (número 10), con el jinete habitual José Gilberto Hernández en el sillín y presentada por Jesús Romero Rojas para los colores del Stud G & G.

Viene de llegar tercera a tres cuerpos de la ganadora importada Tiz Erin (USA), el pasado domingo 30 de noviembre en el óvalo caraqueño.

Ajuste previo: 5y6 La Rinconada

La pupila de Romero Rojas trotó una vuelta en sentido contrario, en silla, publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).