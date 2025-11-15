Hipismo

Todo o nada: José Gilberto Hernández busca imponer la velocidad en este clásico dominical en La Rinconada

El “Duro de Pasar” estará presente en una de las pruebas de lujo de la reunión 44

Por

Gustavo Mosqueda
Sabado, 15 de noviembre de 2025 a las 12:00 pm
Todo o nada: José Gilberto Hernández busca imponer la velocidad en este clásico dominical en La Rinconada
Foto: José Antonio Aray
La Rinconada se nutre de una atractiva mezcla de juventud y experiencia. Este equilibrio genera grandes expectativas cada semana, pues la afición busca identificar tanto a los jinetes claves de la reunión como a los ejemplares lógicos que garantizan una apuesta segura.

Entrevista: Selectiva José Gilberto Hernández Reunión 44 La Rinconada 

En este contexto, la figura de José Gilberto Hernández resalta por su vasta experiencia. Su capacidad, excelentes condiciones y notable profesionalismo le permiten destacar en un mundo altamente competitivo. A pesar de su larga trayectoria, Hernández no da indicios de una carrera terminada. Por el contrario, su gran habilidad para conducir ejemplares, especialmente a los punteros, lo mantiene en la élite.

Hernández tiene varios compromisos para la jornada, pero uno de corte selectivo capta toda la atención: el Clásico Nuestra Señora de La Chiquinquirá (Versión Hembras). En esta importante prueba, el jinete tiene la oportunidad de guiar a la yegua Mi Querida Emma y esto fue lo que dijo al equipo de Meridiano Web:

“Primeramente, gracias por la entrevista," comenzó el experimentado jinete José Gilberto Hernández. "Esta es una yegua que anda muy bien en la pista."

Hernández recordó su triunfo previo con la potra: "Vengo de correrla y ganarla de gran forma. De verdad, mantiene excelentes condiciones."

                                        

Expectativas: Jinete Carrera Yeguas 1.200 metros 

El jinete fue directo al grano respecto a su estrategia para el Clásico: "La intención es unir la salida con la llegada." Añadió que espera que, Dios mediante, la yegua mantenga la fuerza necesaria en los metros finales, a pesar de la presencia de la rival importada.

Hernández analizó la competencia de forma concisa: "Yo considero que esta carrera es un uno para uno." Concluyó su intervención con una firme declaración de intenciones: "Yo daré lo mejor de mí. El propósito es ganar este Clásico por segunda vez en mi carrera, pero ahora con Mi Querida Emma."

 

Sabado 15 de Noviembre de 2025
