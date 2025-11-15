Todo o nada: José Gilberto Hernández busca imponer la velocidad en este clásico dominical en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La Rinconada se nutre de una atractiva mezcla de juventud y experiencia. Este equilibrio genera grandes expectativas cada semana, pues la afición busca identificar tanto a los jinetes claves de la reunión como a los ejemplares lógicos que garantizan una apuesta segura.

Entrevista: Selectiva José Gilberto Hernández Reunión 44 La Rinconada

En este contexto, la figura de José Gilberto Hernández resalta por su vasta experiencia. Su capacidad, excelentes condiciones y notable profesionalismo le permiten destacar en un mundo altamente competitivo. A pesar de su larga trayectoria, Hernández no da indicios de una carrera terminada. Por el contrario, su gran habilidad para conducir ejemplares, especialmente a los punteros, lo mantiene en la élite.

Hernández tiene varios compromisos para la jornada, pero uno de corte selectivo capta toda la atención: el Clásico Nuestra Señora de La Chiquinquirá (Versión Hembras). En esta importante prueba, el jinete tiene la oportunidad de guiar a la yegua Mi Querida Emma y esto fue lo que dijo al equipo de Meridiano Web:

“Primeramente, gracias por la entrevista," comenzó el experimentado jinete José Gilberto Hernández. "Esta es una yegua que anda muy bien en la pista."

Hernández recordó su triunfo previo con la potra: "Vengo de correrla y ganarla de gran forma. De verdad, mantiene excelentes condiciones."

Expectativas: Jinete Carrera Yeguas 1.200 metros

El jinete fue directo al grano respecto a su estrategia para el Clásico: "La intención es unir la salida con la llegada." Añadió que espera que, Dios mediante, la yegua mantenga la fuerza necesaria en los metros finales, a pesar de la presencia de la rival importada.

Hernández analizó la competencia de forma concisa: "Yo considero que esta carrera es un uno para uno." Concluyó su intervención con una firme declaración de intenciones: "Yo daré lo mejor de mí. El propósito es ganar este Clásico por segunda vez en mi carrera, pero ahora con Mi Querida Emma."