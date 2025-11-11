¡Revancha Servida! Fleet Street busca el desquite en el Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá para yeguas en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 44 de la temporada 2025 en el Hipódromo La Rinconada se celebra este domingo 16 de noviembre, como parte de la undécima fecha del tercer meeting. La programación consta de trece competencias, que inician a las 12:35 de la tarde, y presenta cuatro pruebas de Grado. Dos de ellas rinden honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, con carreras de 1.200 metros para machos y hembras.

La séptima carrera del día, pautada para las 3:05 p.m., ha sido reservada para el LX Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá en la versión para hembras. Se trata de una selectiva en 1.200 metros que contará con seis yeguas nacionales e importadas de tres y más años.

Análisis de la Favorita y sus Principales Retadoras: La Rinconada

La nómina de la prueba la lidera la importada Fleet Street (USA). Esta castaña de tres años acumula cinco triunfos en siete actuaciones. Su última participación fue contra los machos, donde una mala partida le impidió resistir el avance final del vencedor, Ekati King (USA). Para esta ocasión, cuenta con la monta de Robert Capriles y se establece como la lógica a vencer.

Por el puesto de pista número cuatro se presenta la triple coronada, Mi Querida Emma. La campeona reapareció recientemente con una contundente victoria en el Clásico “Ezequiel Zamora”, también sobre 1.200 metros. Repite monta con el "duro de pasar", un factor que la convierte en una fuerte retadora.

Contendientes Secundarias y Precedente: Yegua Última ganadora 2024

La importada Above The Sky va a su prueba de fuego; sin embargo, viene de dos victorias contundentes contra ejemplares de calidad. Francisco Quevedo mantiene la monta y la yegua posee la cualidad de correr cerca de las punteras para atropellar con éxito. La nómina de yeguas que buscarán los $100.000 a repartir se completa con Miss Mireya, Tale Of May (USA) y Bella Catira.

Es menester recordar que la edición de 2024 fue dominada por la yegua Fast Sensations, quien registró un tiempo de 71.4 segundos para el recorrido, con la monta de José Alejandro Rivero y el entrenamiento de Ramón García Mosquera.