Clásico “Ciudad de Caracas” (GI): La importada Star of God pone a prueba su potencial estelar en La Rinconada

El LXXVI Clásico “Ciudad de Caracas” (GI) será la sexta competencia de la reunión 44, este domingo 16 de noviembre. La prueba se disputa sobre 1.400 metros a las 2:40 de la tarde en La Rinconada. Un total de cinco potrancas de dos años conforman la nómina para esta selectiva, que repartirá una premiación de Bs. 10.000 y $150.000.

El cartel presenta a jinetes estelares: Priyanka con Robert Capriles, Forever Beatriz con Hemirxon Medina, Melcocha (USA) con Jaime Lugo, Flor de Caña con José Alejandro Rivero, y Star Of God (USA) con Jhonathan Aray.

La Favorita y su Debut Estelar: Primera selectiva La Rinconada Reunión 44

La principal candidata a mencionar es la importada Star Of God. Esta castaña de dos años debutó el pasado 28 de septiembre en la arena de Coche con una demostración contundente, al ganar con una ventaja superior a los 17 cuerpos. Ahora pasa a las manos del líder del tercer meeting, Jhonathan Aray, y sin duda venderá cara una posible derrota.

Enemigos a Considerar: Potrancas 1.400 metros

Su principal enemiga no es otra que Forever Beatriz. Esta yegua se convirtió en el auténtico video del recién disputado Clásico “Edgar Ganteaume” (GII); corrió todo el recorrido en el último lugar, pero finalizó con fuerza para arribar en la segunda casilla. Repite monta Hemirxon Medina, una combinación a tener en cuenta.

Otra fuerte rival es la importada Melcocha. La yegua acumula dos terceros lugares de forma consecutiva y siempre goza de un buen concepto. Jaime Lugo mantiene el compromiso y su experiencia en este tipo de eventos la hace peligrosa.

Última ganadora: Selectiva 2024 La Rinconada

Es importante recordar que en el año 2024, la potra Bella del Nilo ganó esta prueba. Consiguió un tiempo de 85.2 segundos para los 1.400 metros, bajo la yunta de Hemirxon Medina y Manuel Vielma, defendiendo los colores del Stud “Marv”.