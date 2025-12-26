LVBP: Eliézer Alfonzo felicita a Balbino Fuenmayor por su nuevo logro con Caribes de Anzoátegui

Suscríbete a nuestros canales

No hay dudas que uno de los peloteros más destacados de esta temporada 2025-2026 de la LVBP es Balbino Fuenmayor. Y es que su año con Caribes de Anzoátegui está siendo pletórico a nivel ofensivo, pues sus números lo han llevado a concretar varias hazañas importantes.

Justamente, una de las más recientes tiene que ver con la cantidad de cuadrangulares de por vida con la organización oriental. Por ahora suma 95, misma cifra que dejó en su momento Eliézer Alfonzo para convertirse en el máximo jonronero de la Tribu.

Merecidas felicitaciones de Eliézer a Balbino

El hito de Balbino Fuenmayor sucedió durante la jornada del 20 de diciembre. Allí conectó su jonrón 16 de la zafra durante la victoria 9 a 6 de su equipo frente a Bravos de Margarita. Ante eso, Eliézer Alfonzo no dudó en enviarle un mensaje tras conquistar la hazaña.

"Te felicito, Balbino, por tu logro de empatar mi récord de cuadrangulares con Caribes de Anzoátegui. ¡Éxitos!", comentó el expelotero en un video publicado en las redes sociales de Caribes.

Luego complementó: "Te recibí en 2008 cuando estaba como pelotero activo. Ahora como coach también te felicito. Que sigan los éxitos".

Cabe mencionar que Balbino es el actual líder en jonrones de la liga, además que es tercero en cuanto a carreras impulsadas (46). De mantener este ritmo, muy seguramente recibirá varios votos para el premio al Jugador Más Valioso de la 2025-2026.