LVBP: César Valdez se une a Cardenales de Lara para el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Cardenales de Lara anunció oficialmente la incorporación del experimentado lanzador dominicano César Valdez como refuerzo para el Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). El derecho, con amplia trayectoria en el Caribe, ocupará el lugar del estadounidense Keyvius Sampson en la cuota de importados y estará disponible desde el inicio del Todos contra Todos, tras su llegada al país el 31 de diciembre.

Experiencia y control para la postemporada

En un comunicado de prensa, el gerente deportivo de los larenses, José Yépez, expresó su satisfacción por la contratación del veterano lanzador. “Estamos muy contentos de poder sumar a (César) Valdez a nuestro cuerpo de lanzadores. Su experiencia, no solo en la LVBP sino en su larga trayectoria en LIDOM, nos genera bastante confianza. Es un lanzador probado, tiene madurez y capacidad para manejar situaciones de presión”, afirmó Yépez.

Valdez, de 38 años y oriundo de Santo Domingo, es reconocido por su dominio del cambio de velocidad y su capacidad para trabajar entradas largas. En la actual temporada de la Liga Dominicana (LIDOM), defendiendo los colores de los Tigres del Licey, dejó efectividad de 4.38 en diez aperturas, con 39.0 innings lanzados, 19 carreras permitidas y 22 ponches propinados.

Un viejo conocido de la LVBP

El derecho no es ajeno al beisbol venezolano. A lo largo de cinco postemporadas en la LVBP, Valdez ha vestido los uniformes de Águilas del Zulia, Caribes de Anzoátegui y Navegantes del Magallanes. Su última aparición en la liga fue durante la semifinal de la campaña 2018-2019. En total, acumula récord de 6-5, con 50 ponches en 70.0 entradas y una efectividad vitalicia de 3.99 en playoffs venezolanos.

Cardenales apuesta por profundidad y liderazgo

La llegada de Valdez representa una apuesta clara de Cardenales por fortalecer su rotación abridora con un brazo confiable y curtido en instancias decisivas. Su perfil encaja con la filosofía del equipo de Barquisimeto, que busca regresar a la Serie Final tras un sólido desempeño en la ronda regular.

Con esta adición, los crepusculares no solo ganan en profundidad, sino también en liderazgo dentro del clubhouse.