Nueva marca para el monto sellado en el 5y6 de La Rinconada para este domingo 8-2-2026

Este domingo 8 de febrero, en el hipódromo La Rinconada, el resonar del clarín marcó el inicio de una jornada que promete emociones interesantes.

Por esta razón, la sexta reunión del primer meeting presentó su programación de 11 competencias que incluyó una Condicional Especial para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadoras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela) y un 5 y 6 nacional, que prometió dividendos.

Meridiano: Ganadores en la jornada previa al 5 y 6 en La Rinconada

La jornada ganadora inició con victoria para Gran Yaco (USA) (número 2) con la monta de Yamper González y la preparación de Noel Kucich. En la segunda carrera triunfó El Gran Tucán (número 1) con la monta de Hermixon Medina y el ensillaje de Ismael Martínez.

En la tercera carrera de la jornada se la llevó el ejemplar Fair Tale (número 6) con la monta de Rober Cabriles y el entrenamiento de Oscar Manuel González. En la cuarta, el triunfo le correspondió a Preposition (USA) (número 7) con la monta de Robert Capriles para Humberto Correia.

En la quinta carrera de la jornada, el triunfo fue para el ejemplar Sugar Cane (número 4) con la monta de Oliver Medina para el entrenador Fernando Parilli Jr..

Meridiano: Totales a repartir en el 5 y 6 La Rinconada

El juego del 5 y 6 recolectó un monto sellado de Bs.288.252.250,00, de los cuales Bs.40.355.315,00 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs.155.656.215,00.

En la primera válida para el 5y6 nacional, o sexta carrera en el orden, el triunfo le correspondió al ejemplar Yarel (número 14), que abonó Bs. 1.103,30 Por ganador.