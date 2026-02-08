Del Zulia para el mundo: Francisco Arrieta logró esta proeza en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Francisco Arrieta, campeón regente del meeting invernal que se corre en Oaklawn Park, ubicado en Hot Springs, Arkansas, sumó este sábado la importante cifra histórica de 1,100 victorias en su carrera profesional en Estados Unidos de Norteamérica.

En una cartelera selectiva que marcó la reaparecida ahora como yegua madura Nitrogen, ganadora del premio Eclipse Awards como la mejor potra de 3 años de la temporada anterior, Arrieta, se lució encima del ejemplar Severe Clear del entrenador Peter Miller, para llegar a este hito personal.

Francisco Arrieta llegó a mil cien triunfos en el norte

El hipódromo de Oaklawn Park, presentó en la jornada sabatina una cartelera de once competencias en la cual Francisco Arrieta, sumó su triunfo 1,100 de por vida, por intermedio del ejemplar Severe Clear, que fue la vencedora de un Claiming por $31,000 en distancia de 1,200 metros en pista de arena.

Severe Clear, es una potra de 3 años que sumó su segunda victoria en campaña de siete presentaciones con el entrenador Peter Miller, y propiedad de Michael McMillan. La hija de Vronsky, agenció crono de 1:12.13 para la distancia y en la taquilla dejó un pagó de $13,00 a ganador, $6,60 a placé y $4,80 a show.

Francisco Arrieta, ahora tiene siete victorias en la temporada y 17 en el meet de Oaklawn Park, que lo ubica en la segunda casilla del standing detrás de Cristian Torres, quien tiene 22 primeros.

Arrieta, para este domingo contará con cinco compromisos para cerrar la semana en este importante circuito estadounidense.