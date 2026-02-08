Splendora ganadora del Breeders' Cup Filly & Mare Sprint metió un galope en el D. Wayne Lukas Stakes G2 por $200,000

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado se disputaron nueve carreras en el hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en el condado de Arcadia, California, en la cual fueron incluidas cuatro pruebas Stakes, que repartirán 500 mil dólares combinados.

Splendora, ganadora de la Breeders' Cup Filly and Mare Sprint (G1) de 2025 en Del Mar, no perdió el ritmo al comenzar su temporada de 5 años y se alzó con la victoria en la primera edición del D. Wayne Lukas Stakes (G2)

Santa Anita Park: Splendora galopó a sus rivales en su reaparecida

Anteriormente esta prueba llevaba por nombre Santa Mónica Stakes, que se corrió con ese nombre desde 1957, y para este año la carrera fue rebautizada en honor al legendario entrenador que falleció en junio a los 89 años.

Splendora, se ubicó detrás de la velocidad, y al pasar el cuarto de poste (1.200m), se acercó a las líderes y tomó el control en la recta final. Ganó por 1 3/4 cuerpos, con la velocidad reducida del jinete Juan Hernández cerca de la meta, con un tiempo final de 1:22.09 para 1.400 metros. Los parciales de la carrera fueron de :22.78 y :45.63, marcados por Me y Molly McGee, que finalizó segunda.

Splendora terminó cuarta en esta carrera el pasado año detrás de la ganadora Kopion. Splendora, ahora de 5 años hija de Audible, cobró desquite y se quedó con la victoria, para aumentar su récord a 6 victorias y 4 segundos en 11 presentaciones con $980,800 en ganancias para su propietario, By Talla Racing. Fue montada por Juan Hernández.

Para Baffert, esta fue su octava victoria en esta prueba. Las siete primeras como el Santa Monica Stakes, y la primera en esta nueva etapa como el D. Wayne Lukas Stakes.