Super Bowl LX: Los Seattle Seahawks contarán con estos jugadores de raíces mexicanas

Aunque todas las miradas están puestas en la historia que están escribiendo los tres latinoamericanos de New England Patriots en el Super Bowl LX que se llevará a cabo este domingo, 8 de febrero, en el equipo de Seattle Seahawks también contarán con presencia de dos jugadores de esta región, Elijah Arroyo y Julian Love.

El venezolano Andy Borregales, el colombiano Christian González y el panameño Jaylinn Hawkins; se convertirán en el primer tridente de la región latina en ser parte de un mismo roster en una edición del Super Bowl.

Elijah Arroyo y Julian Love representan a Latinoamérica en los Seahawks de Seattle:

Sin embargo, a Seattle le faltó un solo jugador para igualar esa hazaña, tras contar con un safety como Julian Love que tienes raíces tanto mexicanas como cubanas, a pesar de haber nacido en Estados Unidos.

A su vez, tendrán un ala cerrada como Elijah Arroyo, quien cuenta con raíces aztecas, gracias a sus abuelos, aunque nació en Florida (Estados Unidos), teniendo incluso experiencia viviendo en México.

Elijah Arroyo dio sus primeros pasos en el fútbol americano en México:

Luego de pasar los primeros siete años de vida en USA, Arroyo se mudó a la ciudad de Cancún (México) junto a sus padres y allí comenzó a practicar en el conjunto de Troyanos en campos de tierra, que incluso tenían vidrios, según el jugador de Seahawks.

Arroyo, residió en México hasta los 13 años y se siente complacido de repsentar a ese país en el evento más grande del deporte de contacto. "Representar a México es una bendición, me da una sensación de orgullo impresionante", resaltó el ala cerrada en una entrevista con Univision Deportes.

Es por esa razón, que la edición 60 del Super Bowl será especial, porque contará con cinco jugadores latinos, incluyendo a este jugador de raíces mexicanas y al venezolano Andrés Borregales.

La fiesta del Super Bowl la podrás disfrutar completamente en vivo a través de las pantallas de Meridiano Televisión, incluyendo el show del medio tiempo que será protagonizado por el puertorriqueño Bad Bunny.