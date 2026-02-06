Venezuela y Borregales van por la gloria en el Super Bowl LX (Previa)

Suscríbete a nuestros canales

Hasta el año pasado era impensable que Venezuela se fuera a paralizar para ver la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), más allá del espectáculo de medio tiempo; esto se debe a que el país nunca ha practicado de forma masiva el deporte más seguido en Estados Unidos.

Sin embargo, este 8 de febrero, toda la nación se sentará por primera vez en la historia a rezar y mandar su aliento al caraqueño Andrés Borregales, quien se convirtió en el primer venezolano en jugar un Super Bowl.

La edición 60 del Super Bowl se realizará en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, entre los New England Patriots de Borregales y los Seattle Seahawks. El juego está pautado para comenzar a las 7:30 p. m. (hora de Venezuela) y podrá verse en exclusiva por Meridiano Televisión.

Cómo fueron las finales de conferencia

Los Seahawks llegan con el estandarte de la Conferencia Nacional (NFC) tras vencer a Los Angeles Rams con un marcador de 31-27. Por su parte, los Patriots sobrevivieron a la tormenta de nieve en Denver y se impusieron a los Broncos por marcador de 10-7 en el juego de Campeonato de la Americana (AFC). Cabe destacar que ambas finales de conferencia se definieron en el último minuto, lo cual augura que el Super Bowl LX tendrá un desenlace dramático.

Los protagonistas

Los Patriotas de Nueva Inglaterra son, sin duda, el equipo revelación de la temporada 2025. Tras la salida de su máxima estrella, Tom Brady, la franquicia de Massachusetts acumulaba seis años sin avanzar a los playoffs, llegando incluso a quedar en el último lugar de la división Este de la AFC. Esta temporada, los Patriots ganaron dicha zona por vez número 23 en su historia, con una impresionante marca de 14 triunfos y 3 derrotas.

Para este año, los "Pats" tienen una cita con la historia: llegan por duodécima vez al gran partido con un récord histórico de 6-5. Hasta hoy, los Patriots están igualados con Pittsburgh con seis trofeos Vince Lombardi; este domingo podrían convertirse en los máximos monarcas de la NFL. Además, New England es la única franquicia en disputar un Super Bowl en cinco décadas consecutivas (desde los años 80 hasta la actualidad).

Un líder en ascenso

Este año, el conjunto se ubicó en el "top 5" de los tres principales renglones ofensivos: 379.4 yardas totales por juego, 250.5 yardas por pase y 128.9 por tierra. Este ataque fue liderado por el joven mariscal de campo de segundo año, Drake Maye, quien tiene la oportunidad de igualar la hazaña de Tom Brady, quien también logró el título en su segunda campaña.

Maye registró esta temporada 354 pases completos de 492 intentos para 4,394 yardas (3.º en la liga), 31 touchdowns (1.º en el país) y solo 8 intercepciones. El joven mariscal ha demostrado una nueva cualidad: la improvisación cuando se rompe la "bolsa de protección", logrando carreras cortas o jugadas de engaño que permitieron al equipo ganar yardas y tiempo.

Pese al ataque bien armado, el avance radical de New England fue en la defensa, la cuarta mejor del año; sus linebackers permitieron solo 18.8 puntos por juego, superados únicamente por los Seahawks, Texans y Broncos.

Seahawks con un vuelo experimentado

Del otro lado están los Seattle Seahawks, que llegan al Super Bowl LX con un plantel más experimentado y con menos novatos que los Patriots. Los "Halcones Marinos" volaron desde su ciudad no solo con el título de la Conferencia Nacional, sino con el mejor récord de la NFC (14-3) y el segundo mejor registro de toda la NFL.

Sam Darnold ha logrado consolidarse en Seattle con la mejor campaña de su trayectoria. Pese a cerrar la fase regular con 14 intercepciones y un índice de quarterback de 55.7, sus 4,048 yardas y 25 touchdowns fueron fundamentales para alcanzar este Super Bowl histórico. Más allá de las cifras, el mariscal de campo destacó por su capacidad para liderar a un grupo joven y ser determinante en momentos críticos. Para él, este encuentro representa una revancha personal y la posibilidad de transformar su legado.

Además, Seattle llega como la mejor defensa de la liga, superando a su rival de este domingo en todos los renglones defensivos, aunque en el ataque terrestre y aéreo los Patriots mantienen una leve ventaja. Esta es la quinta vez que los Seahawks llegan al juego final, donde solo han salido airosos en una ocasión (2013). Esta será la segunda vez que se midan a los Patriots en un Super Bowl; en la anterior, perdieron tras una remontada histórica de Brady en el último cuarto.

Un factor que podría cambiar el curso del juego es la cantidad de entregas de balón, ya que los Seahawks permitieron este año 15 intercepciones y 13 balones sueltos (fumbles). Como dato curioso, Seattle llega rodeado de una cábala: en 2013, cuando ganaron el título, fue elegido el papa Francisco. Esta coincidencia se repite en 2025 con la elección de un nuevo pontífice, León XIV. Para muchos aficionados, este patrón augura un destino triunfal. Veremos si habrá revancha para los "Halcones".

"Andrés Borregales: La pierna venezolana que podría definir el Super Bowl

Andres Borregales en su año debut dejó los siguientes números, participó en los 17 partidos de la temporada regular, marcó 23-25 puntos extras y 27-32 goles de campo, equivalentes a 84.4% de efectividad. Terminó la ronda regular con 134 puntos en total y séptimo mejor pateador de la liga.

El joven caraqueño proveniente de los Miami Hurricane de la NCAA, terminó su primera temporada en la NFL con varias marcas como debutante en los Patriots; esta temporada el criollo se convirtió en el pateador novato con más puntos anotados en una temporada con la franquicia con 134 unidades y anotó el gol de campo más largo de la historia en el Gillette Stadium de 59 yardas.

Show de medio tiempo

Los venezolanos podrán disfrutar a través de Meridiano Televisión y Meridiano.net no solo del partido, sino también el esperado show de medio tiempo de Bad Bunny, quien además tendrá como acompañante a J Balvin.

Asimismo, el "Conejo Malo" anunció que tiene previsto usar un atuendo especial para romper las redes sociales y el rating televisivo. El otro frente musical de la noche será Green Day, agrupación que fue elegida por la NFL para abrir la velada con una ceremonia especial que celebrará los 60 años de historia de la Super Bowl.