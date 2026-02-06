MLB: Leandro Cedeño regresa al beisbol organizado

Suscríbete a nuestros canales

Los Padres de San Diego mueven sus piezas en el mercado invernal con una apuesta que combina experiencia internacional y un presente arrollador en el Caribe. La organización californiana ha hecho oficial la contratación del inicialista venezolano Leandro Cedeño bajo un acuerdo de ligas menores, marcando el regreso del slugger al sistema de Grandes Ligas tras una fructífera pasantía por el exigente beisbol de Japón.

El movimiento, confirmado por su agente Gustavo Vásquez de The MAS Agency, coloca a Cedeño en una posición favorable dentro de la profundidad de la organización. A sus 27 años, el oriundo de Guatire llega en el momento de mayor madurez de su carrera, respaldado por un currículum reciente que lo acredita como uno de los bateadores más temidos en la región.

Un regreso esperado tras su paso por el Lejano Oriente

Leandro Cedeño no es un desconocido para los cazatalentos de Estados Unidos. Originalmente prospecto de los Cardenales de San Luis, el primera base decidió buscar nuevos horizontes en la NPB de Japón, donde vistió los uniformes de Orix y Seibu durante las últimas tres temporadas. En el archipiélago nipón, Cedeño acumuló 229 juegos disputados, dejando una línea ofensiva de .246/.297/.412.

Si bien los números en Asia reflejan la adaptación a un pitcheo de mucho control y rompimientos, su verdadera carta de presentación para este contrato con los Padres ha sido su explosivo rendimiento en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Cedeño no solo regresó a su país para mantenerse en forma, sino que se convirtió en el eje central de la ofensiva de los Leones del Caracas y más tarde, con los Navegantes del Magallanes en la postemporada.

MVP de la Gran Final en Venezuela

Lo que terminó de convencer a la gerencia de San Diego fue la capacidad de Cedeño para responder en los momentos de máxima presión. El inicialista fue galardonado como el Jugador Más Valioso de la Gran Final de la LVBP, liderando la ofensiva magallanera bateando cuatro cuadrangulares (récord en finales) con 14 empujadas (récord en finales), promedio de .318 y un OPS de 1.403.

El rol de Cedeño en la organización de los Padres

A pesar de que el acuerdo es de ligas menores, el perfil de Leandro Cedeño ofrece una variante interesante para el equipo grande en caso de lesiones o baches ofensivos. Su capacidad para jugar en la primera base y, ocasionalmente, en las esquinas de los jardines, le otorga versatilidad a un roster que siempre busca potencia desde el banco.