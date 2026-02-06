SuperBowl LX en Santa Clara: Previa, bajas y mejores apuestas del Patriots-Seahawks

Suscríbete a nuestros canales

El próximo domingo 8 de febrero de 2026, el mundo del deporte se detendrá para presenciar el Super Bowl LX. El Levi's Stadium en Santa Clara será el escenario de un choque generacional y de estilos entre los New England Patriots (17-3) y los Seattle Seahawks (16-3). Con una historia marcada por finales dramáticos, este duelo promete ser una batalla táctica de primer nivel.

New England Patriots: El resurgir de una dinastía

Los Patriots han completado una de las reconstrucciones más rápidas y exitosas de la historia. Tras ganar solo cuatro juegos el año pasado, hoy están a las puertas de romper el empate con los Steelers como la franquicia con más trofeos Vince Lombardi.

El factor Drake Maye: En su segundo año, Maye se ha convertido en el primer QB de la historia en vencer a tres defensas "Top 5" en una misma postemporada. Su capacidad para improvisar bajo presión será vital ante la agresiva defensa de Seattle.

Ofensiva de élite: New England llega con la segunda mejor ofensiva anotadora de la liga, impulsada por el novato TreVeyon Henderson, quien igualó el récord de la NFL con cuatro acarreos de más de 50 yardas para touchdown en una temporada.

Seattle Seahawks: Equilibrio y dominio defensivo

Bajo la dirección de Mike Macdonald, Seattle ha recuperado su identidad física. Los Seahawks llegan tras una victoria de 31-27 sobre los Rams en la final de la NFC, demostrando que tienen la profundidad necesaria para castigar a cualquier rival.

Sam Darnold y su momento de gloria: A pesar de lidiar con una lesión en el oblicuo, Darnold viene de lanzar para 346 yardas y tres touchdowns. Su conexión con el All-Pro Jaxon Smith-Njigba será el duelo clave contra la secundaria de los Pats.

Kenneth Walker III: El corredor ha sido una fuerza imparable en estos playoffs, promediando 4.7 yardas por acarreo y sumando cuatro anotaciones terrestres. Su labor será desgastar la defensa número 5 contra la carrera de New England.

Análisis estadístico y predicción de MeridianoBet

La historia reciente favorece a Seattle con tres victorias consecutivas en la serie, aunque el recuerdo del Super Bowl 49 aún pesa en la memoria colectiva. Las cuotas sugieren un partido sumamente parejo:

Hándicap: Seattle abre como favorito por -4.5 , reflejando su solidez defensiva (la mejor de la liga en puntos permitidos).

Altas/Bajas: El total se sitúa en 45.5. Considerando que los últimos seis enfrentamientos entre ambos se decidieron por 7 puntos o menos, esperamos un cierre cardiaco.

R: Luimar González