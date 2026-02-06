Sin miedo al éxito: El ejemplar que toda Venezuela tiene de "robo" en el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 8 de febrero, el Hipódromo La Rinconada se convierte en el epicentro de la pasión hípica. La jornada no solo destaca por sus 11 competencias, sino por la disputa de una Condicional Especial que promete elevar la adrenalina dentro del 5y6 nacional.

La atención de los apostadores se centra en la séptima del programa, segunda válida para el juego de las mayorías. En este lote, destinado a caballos nacionales e importados de cuatro y más años, debutantes o no ganadores, surge un nombre con fuerza propia: el tordillo White Arrow.

Una nueva batalla en La Rinconada: Sexta Reunión

El pupilo de Luis Peraza, defensor de los colores del Stud “King of Kings”, contará con la conducción del jinete profesional José Alejandro Rivero. Este hijo del Haras Urama dejó una grata impresión en su pasada actuación del 25 de enero. Pese a enfrentar múltiples tropiezos durante el trayecto, el cuatroañero fue capaz de cruzar la meta en la quinta casilla, a solo cuatro cuerpos y medio del ganador Counsellor.

El favorito de la afición: 5y6 nacional

En las últimas horas, White Arrow (4) se consolidó como el ejemplar que el público aficionado más menciona y aclama. Su candidatura genera una enorme expectativa en los pasillos del óvalo de Coche.

La estrategia para esta segunda válida es clara: se espera que el tordillo desbanque a los principales favoritos de la cátedra. De concretar este objetivo, no solo obtendrá su primer triunfo de la campaña, sino que asegurará un excelente dividendo para quienes busquen el éxito en el 5y6 nacional.