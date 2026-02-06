Clásico Mundial: Japón quiere repetir el título con un roster comandado por Ohtani

Suscríbete a nuestros canales

El roster de Japón para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 ya es oficial, posicionando al equipo "Samurái" como uno de los máximos favoritos. Con Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto a la cabeza, la selección nipona busca defender su corona con un equilibrio perfecto entre estrellas de la MLB y figuras dominantes de la liga local NPB.

La ofensiva de la selección de Japón destaca por el poder de Munetaka Murakami y la experiencia de Seiya Suzuki en las Grandes Ligas. Este lineup combina contacto, velocidad y una defensa de élite, factores clave que ya les dieron el título en 2023 y que ahora refuerzan su jerarquía en el WBC 2026.

El cuerpo de lanzadores, cuenta con brazos como los de: Yusei Kikuchi o Yuki Matsumoto, asegura una rotación profunda para los juegos en el Tokyo Dome. A pesar de algunas bajas, la profundidad del pitcheo japonés sigue siendo la envidia del torneo, consolidando su estatus como el rival más difícil de vencer en esta edición mundialista.