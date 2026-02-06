Clásico Mundial

Clásico Mundial: Japón quiere repetir el título con un roster comandado por Ohtani

Los nipones ya han ganado el campeonato mundial en tres ocasiones. Japón es la máxima ganadora de la historia

Jueves, 05 de febrero de 2026 a las 09:25 pm
Clásico Mundial: Japón quiere repetir el título con un roster comandado por Ohtani
El roster de Japón para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 ya es oficial, posicionando al equipo "Samurái" como uno de los máximos favoritos. Con Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto a la cabeza, la selección nipona busca defender su corona con un equilibrio perfecto entre estrellas de la MLB y figuras dominantes de la liga local NPB.

La ofensiva de la selección de Japón destaca por el poder de Munetaka Murakami y la experiencia de Seiya Suzuki en las Grandes Ligas. Este lineup combina contacto, velocidad y una defensa de élite, factores clave que ya les dieron el título en 2023 y que ahora refuerzan su jerarquía en el WBC 2026.

El cuerpo de lanzadores, cuenta con brazos como los de: Yusei Kikuchi o Yuki Matsumoto, asegura una rotación profunda para los juegos en el Tokyo Dome. A pesar de algunas bajas, la profundidad del pitcheo japonés sigue siendo la envidia del torneo, consolidando su estatus como el rival más difícil de vencer en esta edición mundialista.

 

