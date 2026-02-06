SERIE DEL CARIBE

Así se disputará la semifinal de la Serie del Caribe

La novena eliminada fue la de Federales de Chiriqui y en esta jornada se definirán los dos finalistas 

Viernes, 06 de febrero de 2026 a las 12:56 am
Tras la jornada de este jueves, 5 de febrero de 2026, finalizó la ronda inicial de la Serie del Caribe y con los cruces definidos, repasaremos cuáles serán los duelos de las semifinales con su respectivo horario.

La novena que fue eliminada, fue la de Federales de Chiriqui (Panamá), quienes no sumaron triunfos en esta edición del evento regional. Por su parte, las dos novenas mexicanas avanzaron en el segundo y cuarto lugar respectivamente, lo que quiere decir que no se van a enfrentar en la siguiente etapa.

Así se jugarán las semifinales de la Serie del Caribe:

Primera semifinal - Tomateros de Culiacán (México Verde) vs Leones del Escogido (República Dominicana) a las 2:00pm. 

Segunda semifinal - Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) vs Charros de Jalisco (México Rojo) a las 7:00pm.

Cabe destacar que esos horarios corresponden a la hora local. En el horario venezolana será a las 4:00pm la primera semifinal y a las 9:00pm la segunda.

