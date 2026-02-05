Serie de las Américas

Serie de las Américas: Argentina sorprendió a Curazao y logró primera victoria

8 a 7 en entradas extras

Por

Meridiano

Jueves, 05 de febrero de 2026 a las 05:43 pm
Foto: Cortesía
En el primer juego de la Serie de las Américas 2026, el Club Daom, vistiendo la albiceleste, no solo le ganó a Curazao 8-7, sino que lo hizo remontando, sufriendo y definiendo como los grandes en entradas extras. Marcando el primer triunfo de Argentina en la historia del torneo.

El inicio del encuentro mostró a una Argentina agresiva. En el primer inning, la novena de Daom aprovechó el descontrol inicial del pitcheo curazoleño para anotar la primera rayita del encuentro. Sin embargo, la respuesta del Caribe no tardó; Curazao castigó temprano y para el cierre del tercer episodio con un rally de cuatro anotaciones ya tomaba ventaja en el compromiso.

Argentina logró igualar las acciones, pero en el sexto, apareció el poder de Luis Atiles por Curazao. Con un estacazo de cuatro esquinas para poner las acciones 6 a 5 favor de la albiceleste. Curazao igualó nuevamente en el sexto, luego de que Raysheandall Michel abriera la entrada con doble.

En entradas extras, Argentina fabricó dos carreras gracias a la regla panamericana con hit de Jacinto Cipriota y de Alejandro Perdomo para ampliar la ventaja 8 a 6. En el cierre del décimo, el relevista Robinson Maestre se vistió de héroe. A pesar de tener la carrera del empate en base, Maestre apretó el brazo y obligó a Curazao a fallar con elevados inofensivos, sellando el 8-7 definitivo. Curazao terminó con 11 hits frente a los 10 de Argentina, pero la efectividad gaucha fue la que mandó en la pizarra.

El crédito de la victoria se lo llevó el lanzador Robinson Maestre, quien supo contener la siempre peligrosa artillería de Curazao en el cierre del encuentro. Por su parte, Brayan Pérez cargó con la derrota en un relevo que no pudo frenar el ímpetu de los sudamericanos.

