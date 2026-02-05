Tarik Skubal busca una cifra histórica: 32 millones de dólares en arbitraje salarial

Suscríbete a nuestros canales

Tarik Skubal, el as de los Tigres de Detroit y dos veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, protagonizó este miércoles una audiencia de arbitraje salarial que podría establecer un nuevo precedente en las Grandes Ligas. El lanzador zurdo solicitó un salario de 32 millones de dólares para la temporada 2026, mientras que la organización de Detroit presentó una oferta de 19 millones de dólares.

Un panel decidirá el futuro inmediato

La brecha de 13 millones de dólares entre ambas partes es inusualmente amplia para estas instancias. La decisión final está en manos de los árbitros Jeanne Charles, Walt De Treux y Allen Ponak, quienes se espera que anuncien su veredicto este jueves. En este sistema, el panel no puede proponer un punto medio; debe elegir obligatoriamente una de las dos cifras presentadas.

En busca de récords históricos

La solicitud de Skubal no tiene precedentes para un jugador que llega a la audiencia. Hasta ahora, el récord para el salario más alto otorgado por un panel de arbitraje lo ostenta el dominicano Vladimir Guerrero Jr., quien obtuvo 19.9 millones de dólares con Toronto en 2024.

En cuanto a solicitudes, el antesalista Nolan Arenado había pedido 30 millones de dólares en 2019 con Colorado, aunque finalmente evitó la audiencia al firmar una extensión multianual. Por otro lado, el contrato más lucrativo de un solo año para un jugador elegible para arbitraje sigue siendo el de Juan Soto, quien acordó 31 millones de dólares con los Yankees en 2024, pero lo hizo mediante una negociación directa sin necesidad de jueces.

El dominio de Skubal en la lomita

Los argumentos de Skubal para exigir tal cifra se basan en su estatus como el lanzador más dominante del joven circuito. A sus 29 años y con dos Juegos de Estrellas en su historial, viene de una temporada magistral en la que registró una efectividad de 2.21 (la mejor de la Liga Americana), con 241 ponches y un minúsculo WHIP de 0.891 en 195.1 entradas laboradas.

Durante sus seis campañas en las Mayores, Skubal acumula un récord de 54-37 y una efectividad de 3.08. El año pasado percibió un salario de 10.5 millones de dólares, por lo que, incluso si el panel falla a favor de los Tigres, el lanzador recibirá un aumento significativo.

La agencia libre en el horizonte

Este proceso de arbitraje cobra especial relevancia debido a que Skubal será elegible para la agencia libre al finalizar la próxima Serie Mundial. El resultado de esta audiencia no solo afectará las finanzas de Detroit para 2026, sino que también establecerá el valor de mercado para el que probablemente sea el lanzador más codiciado en el próximo mercado de invierno si no llega a un acuerdo de extensión previo con los Tigres.