SDC: Locura en Guadalajara: Dominicana vence a Panamá en el juego más ofensivo de la historia

El Estadio Panamericano de Guadalajara fue testigo de un acontecimiento sin precedentes en el beisbol invernal. En una jornada que quedará grabada en los libros de oro, la República Dominicana se impuso 16-15 ante Panamá, estableciendo un nuevo récord de carreras combinadas para un solo encuentro en la historia de la Serie del Caribe.

Con un total de 31 anotaciones, ambos equipos destrozaron la marca anterior que databa de 1990, cuando se registraron 28 carreras en un mismo desafío.

Un récord histórico que rompe barreras tras 36 años

Desde los primeros episodios, quedó claro que los lanzadores tendrían una tarde complicada bajo el sol de Zapopan. La ofensiva dominicana salió agresiva, pero la respuesta panameña fue inmediata, convirtiendo el terreno en una auténtica pista de carreras. El récord previo de 28 carreras totales, que parecía inalcanzable desde hace tres décadas, cayó ante la potencia de los maderos caribeños.

34 imparables que rozaron la gloria

Además de las 31 carreras, el encuentro destacó por una producción asombrosa de 34 hits totales. Aunque la cifra se quedó a solo tres indiscutibles de igualar el récord absoluto de imparables en un juego de Serie del Caribe, la eficiencia con corredores en base fue lo que permitió que el marcador se elevara a niveles nunca antes vistos en el torneo.

La artillería de la República Dominicana supo capitalizar los momentos críticos, apoyada en una profundidad de alineación que no dio tregua al relevo panameño. Por su parte, Panamá demostró una capacidad de reacción admirable, viniendo de atrás en múltiples ocasiones y dejando la carrera del empate en las almohadillas hasta el último out del noveno inning.