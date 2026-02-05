El vestido transparente de Kim Kardashian que paralizó las calles de París

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más Kim Kardashian se lleva todas las miradas en su paso por París al mostrar sus curvas en un perfecto vestido de encaje Balenciaga para un evento privado de su propia marca.

La empresaria apostó todo en una sola pieza, el outfit, un single piece suit de Balenciaga, que si bien no era de propia marca SKIMS hacía referencia a su nueva colección Valentine’s Day, la cual ha estado promocionando en las calles de la ciudad del amor.

Acostumbrada a la atención y a no pasar desapercibida, Kim usó la transparencia en un traje que dejaba poco a la imaginación y a la vez expuesta sus curvas, algo característico en la figura de socialité.

Kim Kardashian lanza su colección Valentine’s Day

Previo al día de San Valentín, el 14 de febrero, la dueña de SKIMS lanzó al mercado una nueva colección enmarcada por la ropa interior de lencería. En su cuenta de Instagram publicó algunos modelos usados por ella, en una serie de fotografías profesionales.

Las imágenes causaron revuelo y halagos a su destacada figura a sus 45 años, además, de ser madre de cuatro criaturas con su expareja Kanye Wets.

En otra publicación, posó con una camisa con el logo de la marca que dejaba al descubierto su marcado abdomen en lo que parece ser un baño.

Rumores de un nuevo romance

Ante de su llegada a Francia, Kim estuvo el fin de semana de paso por Reino Unido junto al piloto de la Fórmula 1 Lewis Hamilton, con quien compartió un momento romántico en el Hotel Estelle Manor, según la prensa internacional.

TMZ publicó las fotografías de la empresaria y el siete veces campeón de la Fórmula 1 ingresando al lujoso hotel con un equipo de seguridad que los resguardaba, aunque sin intentar ocultarlos. Los rumores de un posible romance surgieron en la fiesta de Año Nuevo que Kate Hudson organizó en Aspen.