Kim Kardashian y Lewis Hamilton captados en romántico encuentro en un hotel

El Hotel Estelle Manor fue el punto del encuentro entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton, quienes compartieron momentos románticos en las instalaciones del 5 estrella ante la mirada curiosa de los paparazis.

TMZ publicó las fotografías de la empresaria y el piloto de la Fórmula 1 ingresando al lujoso hotel con un equipo de seguridad que los resguardaba, aunque sin intentar ocultarlos. Los rumores de un posible romance surgieron en la fiesta de Año Nuevo que Kate Hudson organizó en Aspen.

Según The Sun, la dueña de SKIMS viajó desde Los Ángeles a Reino Unido en un jet privado para verse con el piloto. Kim llegó en compañía de dos guardaespaldas, mientras Lewis solo de uno.

¡Encuentro romántico lejos de la pista!

Una fuente dentro del recinto describió el ambiente como “muy romántico” entre los famosos que disfrutaban de cada rincón del hotel lejos de los reflectores y paparazis.

“Todo parecía muy romántico. Kim y Lewis aprovecharon al máximo todas las instalaciones disponibles”, comentó el informante.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton se dieron un romántico paseo por la piscina, compartieron el spa en un masaje de pareja y cenaron en un área privado con acceso solo para ellos dos.

“Tenían reservado un masaje para parejas y tenían uso completo de las instalaciones solo para ellos dos. Todo se mantuvo en secreto: claramente querían tener algo de tiempo para ellos dos solos”, confirmó la fuente consultada por The Sun.

Desde hace años ambos han mantenido una amistad discreta, sin embargo, todo indica a que escaló a un vínculo amoroso. Hasta el momento los famosos no han confirmado nada.