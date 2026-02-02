Bad Bunny gana el Grammy en la semana del Super Bowl 2026 ¡Arrasando!

Suscríbete a nuestros canales

Un momento mágico es lo que vive el cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny, en su carrera musical. Febrero le llega como anilla al dedo, no solo por haber ganado el Grammy 2026, sino también por la presentación que hará en el Medio Tiempo del Super Bowl, el domingo 8 de febrero.

Bad Bunny ganó el Grammy

La estrella cuyo nombre de pila es Bonito Martínez, ganó el gramófono dorado a Mejor Álbum de Música Urbana, siendo el primer latino en llevárselo con “Debí tirar más fotos”.

Con lágrimas de emoción el también empresario de 31 años, se mostró muy emocionado por recibir importante galardón y seguir expandiendo su música en todo el mundo.

El conocido “Conejo malo”, agradeció haber nacido en Puerto Rico y resaltó la fuerza de los latinos en Estados Unidos, que en los últimos meses han enfrentado fuertes momentos por las redadas de ICE, mandadas por el presidente Donald Trump.

“Gracias mami por parirme en Puerto Rico. A todas las personas que tuvieron que dejar su país para seguir sus sueños se lo dedico”, indicó.

Semana de Super Bowl

El boricua ahora se prepara para todo lo que será el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026, que estará realizando en el Estadio, Levi's Stadium de Santa Clara. California.

Un show que aseguró hace algunos días en su perfil de Instagram, será para todos y para resaltar la diversidad cultural. “El 8 de febrero, el mundo bailará”, escribió.

Pese a las tensiones con Trump, el artista se ha mantenido tranquilo y confiado en que su show será un bálsamo de esperanza para la comunidad hispana.

El Super Bowl 2026 se podrá disfrutar en Venezuela a través de la señal de Meridiano Televisión.